Bursa Osmangazi Belediyesi, ilçenin çeşitli noktalarına izinsiz hafriyat ve moloz dökerek görüntü ve çevre kirliliği oluşturanlara göz açtırmıyor. Kirliliğe yol açan izinsiz hafriyat ve moloz dökümlerine karşı yapılan denetimlerde 1 milyon 190 bin TL para cezası kesildi.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi, doğaya zarar veren ve çevre kirliliğine yol açan inşaat, moloz ve üretim atığı dökümlerine karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

İlçenin farklı noktalarına yerleştirilen güvenlik kameraları sayesinde, yasal döküm sahaları dışında izinsiz moloz ve çöp dökenler tespit edilerek Zabıta Müdürlüğü ekiplerince cezai işlem uygulanıyor. Bu uygulama sayesinde hem çevre hem de halk sağlığı korunuyor.

Altınova ve Kocanaip mahalleleri başta olmak üzere ilçenin tüm bölgelerinde yapılan denetimlerde, 1 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında 18 araç, 6 iş yeri ve 5 ev sahibi kaçak moloz dökümü yaparken yakalandı. Ekipler, bu kişilere toplam 1 milyon 190 bin TL para cezası kesti.

Bursa Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, hızlı müdahalelerle çevreye verilen zararı en aza indirerek olası kirliliklerin önüne geçti