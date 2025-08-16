İslam iktisadı ve finans alanında araştırma, eğitim ve uygulama faaliyetleri yürütmek üzere “İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUİMER)” Resmî Gazete’nin 10 Ağustos sayısındaki ilan ile Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) bünyesinde kuruldu.Hazırlık çalışmaları bizzat BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz tarafından yürütülen BUİMER’in müdürlüğüne İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mücahit Özdemir atandı. Merkez, katılım finans, katılım bankacılığı, sermaye piyasaları, katılım sigortacılığı ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında akademik araştırmalar yapmayı, projeler üretmeyi ve özel sektörle iş birlikleri geliştirmeyi amaçlıyor.

GÜÇLÜ BİR ETKİLEŞİM KURACAK

BUİMER hakkında açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “İslam iktisadı ve finans konusu dünyanın yanı sıra Türkiye’de de her geçen gün daha fazla ilgi gören alan haline geldi. BUİMER bünyesinde düzenlenecek çalıştaylar, seminerler, sertifika programları ve araştırma projeleri ile akademisyenler, katılım finans sektörü temsilcileri, öğrenciler ve iş dünyası arasında güçlü bir etkileşim sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca, İslam iktisadı ve finans alanındaki önde gelen kuruluşlarla işbirlikleri yapılarak uluslararası akademik yayınlar ve projeleri de hayata geçirmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Merkez’de görev alacak akademisyenleri ağırlayan Rektör Yılmaz, BUİMER aracılığıyla Türkiye’de katılım finans ekosisteminin gelişimine katkı sunmak, İslam iktisadı alanında bölgesel ve küresel düzeyde bir referans noktası olmak istediklerini söyledi.