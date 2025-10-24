Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 136 mahalleye en güzel hizmeti götürmek için yola çıkan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 35’inci mahalle buluşmasını gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Osmangazi’deki vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve talepleri yerinde dinleyip çözümler üretmek için adımlar atan Başkan Aydın, göreve geldiği günden bugüne kadar geçen 1,5 yıllık sürede 35 mahalle buluşması düzenledi.

Mahallelerdeki sorunları daha iyi görerek etkili çözümler üretmek için mahalle buluşmaları düzenleyen Başkan Aydın, 35’inci ziyaretini Yenibağlar Mahallesine yaptı. Mahalle sakinleriyle Yenibağlar Meydanı’nda kahvaltı programıyla bir araya gelen Aydın, burada vatandaşların talep ve isteklerini dinleyerek yapacağı hizmetlerle alakalı bilgiler verdi. Sıcak bir ortamda geçekleşen buluşmada Yenibağlar Mahallesi sakinleri Başkan Aydın’ı mahallelerinde görmekten ve sorunlarını dinleyerek çözümler üreteceğinin sözünü vermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Haftanın 3 günü mahallelerde yurttaşlarla bir araya geldiklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Bütün mahallelerin eksikleri ve talepleri, çok fazla muhtarlarımız bunları bize ileterek arada bir köprü oluşturuyor. Talepler sınırsız imkanlar sınırlı, bu sınırlı imkanlar altında da elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Bugün 35’inci mahalle buluşmamız, 1,5 yılda birebir halkla muhtarlarımızla orada yaşayan vatandaşlarımızla buluşarak istek ve talepleri yerinde dinleyerek sorunları çözmek için adımlar atıyoruz. 35 mahalle buluşmamızın yanında temizlik hizmetleri personelimizin kurduğu orkestrayla mahallelere geldik. Yazın yazlık sinema etkinliğiyle bir çok mahallede etkinlik yaptık. Bunun yanında Hıdırellez’i köy hayrı ve şenliği derken 1,5 yılda haftanın 3 günü mahallelerimizde yurttaşlarımızla birlikte hem hasbihal ettik hem de sorunları dinleyerek çözüme kavuşturduk. Yenibağlar Mahallesine açmayı düşündüğümüz OSMEK kursuyla alakalı tahsisi bekliyoruz. Muhtarlık binamız var asfalt, imar ve yol sorunuyla alakalı dosya hazırlanmış planlama için ilgili müdürlüklerimize baktıracağız. İmar olmadan alt ve üst yapısı bitmeden kanunen asfalt yapılamıyor” dedi.

Başkan Aydın, vatandaşlarla buluşmasının ardından Yenibağlar Muhtarı Nursel Şertürk’e ziyaret gerçekleştirdi.