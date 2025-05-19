Bursa'da Osmangazi Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında muhteşem iki konsere ev sahipliği yaptı. Ünlü şarkıcı Ceylan Ertem ve Antakya Medeniyetler Korosu'nun performansları coşkuyu zirveye taşıdı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 106’ncı yılında, uzun yıllar unutulmayacak bir kutlama programına ev sahipliği yaptı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı her yaştan Osmangazilinin coşku içerisinde kutlaması için üç gün süren bir program hazırlayan Osmangazi Belediyesi, gün boyu devam eden etkinlikler ile Osmangazili gençleri sanatla, sporla ve eğlenceyle buluşturdu.

Kutlamaların merkezi olan Osmangazi Meydanı’nda, düzenlenen drama, satranç, survıvor ve masa tenisi turnuvası gibi etkinlikler ile eğlence ve coşku tüm güne yayıldı. Kutlamaların dolu dolu yaşandığı organizasyonun zirvesi ise ünlü sanatçı Ceylan Ertem ve Antakya Medeniyetler Korosu’nun sahne aldığı konserler ile yaşandı. Sadece Osmangazi değil, Bursa’nın dört bir yanından yüzlerce kişi, konserler için Osmangazi Meydanı’nda bir araya geldi.

ANTAKYA MEDENİYETLER KOROSU HEM COŞTURDU HEM DUYGULANDIRDI

Konser programı kapsamında sahneye ilk olarak Antakya Medeniyetler Korosu çıktı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu’nun konserinde, zaman zaman coşku, zaman zaman ise duygu dolu anlar yaşandı.

Hatay’da kurulan, üç semavi dine mensup ve aynı zamanda altı farklı mezhebe sahip kişilerden oluşan Antakya Medeniyetler Korosu konserinde, depremde hayatını kaybeden binlerce kişi bir kez daha yad edildi. Koro üyeleri konsere, 10. Yıl Marşı ile başladı. ‘Adaletin Bu Mu Dünya’ ve ‘Güzel Günler Göreceğiz’ şarkılarının ardından İzmir Marşı’nı söyleyerek dinleyicilere coşkulu anlar yaşatan koro üyeleri, Adıyaman’da yıkılan İsias Otel’in enkazında hayatını kaybeden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımı öğrencileri için de ‘Mağusa Limanı’ adlı Kıbrıs türküsünü seslendirdi.

Konserde, ‘Aldırma Gönül Aldırma’ ve ‘Sabahçı Kahvesi’ şarkılarını da seslendiren Antakya Medeniyetler Korosu, yakın zamanda hayatını kaybeden Edip Akbayram ve Ferdi Tayfur’u da andı.

19 MAYIS COŞKUSU CEYLAN ERTEM İLE ZİRVE YAPTI

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen konser programının kapanışını ise ünlü şarkıcı Ceylan Ertem yaptı.

‘Yaktın Yandırdın Beni’ şarkısı ile konserine başlayan Ceylan Ertem, yaklaşık 1,5 saat süren sahne performansında ‘’Hakim Bey’, ‘Dargın Mahkum’, ‘Yaz Gazeteci Yaz’, ‘Yolcu’, ‘Odalarda Işıksızım’, ‘Şinanay’, ‘Sarışınım’, ‘Rakkas’ ve ‘Seni Yerler’ gibi sevilen şarkıları seslendirdi. Ertem, Neşet Ertaş'ın ‘Bahça Duvarından Aştım’, Aşık Mahzuni Şerif'in ‘Yuh Yuh’ ve ‘Zalım’ türküleriyle konserini tamamladı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, konserler sonunda Ceylan Ertem’e ve Antakya Medeniyetler Korosu’nun tüm üyeleri adına Şef Yılmaz Özfırat’a çiçek ve hediyeler takdim etti.

19 Mayıs’ın bir milletin yeniden doğuşu, bağımsızlığı ve özgürlüğü olduğunu ifade eden Başkan Aydın, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, bu önemli günü ve cumhuriyetimizi gençlerimize emanet etmiştir. Biz de bu emanete, çocuklarımıza ve gençlerimize sahip çıkmak için elimizden gelen bütün gayreti göstermeye devam edeceğiz” dedi.