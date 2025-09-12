Bursaspor’a her fırsatta destek olan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursaspor Başkanı Enes Çelik’i ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Hayatında hiç Bursaspor maçına gitmemiş Osmangazili çocukları her iç saha maçında maça götürerek Bursaspor’a yeni taraftarlar kazandıran Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursaspor’un hak ettiği yeri olan süper lige çıkması için kulübe desteğini her zaman sürdürüyor. Başkan Erkan Aydın, Başkan Çelik’i Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde ziyaret ederek Bursaspor’a olan desteğinin artarak devam edeceğini söyledi.

BURSASPOR HAK ETTİĞİ YEN OLAN SÜPER LİGE ÇIKACAKTIR

Bursaspor’a 2. Lig’de başarılar dilediğini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Bursaspor lige çok güzel bir başlangıç yaptı. Arnavutköy Belediyesi, maçında da Osmangazili çocuklarla birlikte statta yerimizi alacağız. Umarım çok kısa sürede 2 lige, ardından birinci lig ve hak ettiği yer olan süper lige, çıkacaktır, bütün Bursa bunu bekliyor. Bununda olacağına yürekten inanıyoruz. Tekrardan kulübümüze ve başkanımıza başarılar diliyorum” dedi.

ERKAN BAŞKANIMIZIN ÇOCUKLARI MAÇA GETİRDİĞİ PROJE ÇOK DEĞERLİ

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ı Bursaspor Kulübü’nde misafir ettiklerini belirten Bursaspor Başkanı Enes Çelik, “Sağolsun Erkan başkanımız sürecin en başından bugüne kadar her zaman yanımızda oldular. Bizde çocukların Bursasporlu olması için yaptığı projelerle gençlerimizi maçlara getiriyor. Bende bu konuda başkanımız Erkan Aydın’a çok teşekkür ediyorum her zaman kapımız kendilerine açıktır” şeklinde konuştu.