İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Müzik Bölümü öğrencileri Ecem Nisa Bıyık, Kerim İlhan ve Nermin Su Kalaycı ülkemizin seçkin eğitim kurumlarına kabul edilerek kente gurur yaşattı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Müzik Bölümü öğrencileri, bu yıl da önemli başarılar elde ederek kente gurur yaşattı. Akademide eğitim alan genç yetenekler, disiplinli çalışmaları ve müzik sevgileriyle Türkiye’nin seçkin eğitim kurumlarına kabul edildi.

Akademi öğrencilerinden Ecem Nisa Bıyık, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nü kazanarak öğretmenlik yolunda ilk adımını attı. Kerim İlhan, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzikoloji Bölümü’ne yerleşerek akademik müzik çalışmalarına başlayacak. Nermin Su Kalaycı ise Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi’ni kazanarak sanat yolculuğuna güçlü bir adım attı.

İzmit Belediyesi Sanat Akademisi yetkilileri gençlerin başarılarından gurur duyduklarını ifade ederek, “Öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz. Geleceğin sanatçılarını yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandılar.