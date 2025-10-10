Bursa'da Nilüfer Belediyesi’nin çevre bilincini artırmak amacıyla düzenlediği Geleneksel Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışması’nın 13’üncüsü, 13 Ekim Pazartesi günü başlayacak. Bugüne kadar 105 bin kilogramdan fazla atık yağın geri dönüşümünü sağlayan yarışma, 8 Mayıs 2026’da sona erecek.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi’nin, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve lisanslı toplayıcı firma KOLZA Biodizel iş birliğiyle hayata geçirdiği Geleneksel Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışması, ilçedeki tüm ilköğretim okulları ve liseleri kapsayacak. Öğrenciler, 13 Ekim 2025’ten, 8 Mayıs 2026’ya kadar geçen sürede topladıkları atık yağlarla hem doğayı koruyacak hem de okullarına ödül kazandırma şansı elde edecek.

105 BİN 555 KİLOGRAM ATIK YAĞ TOPLANDI

2012 yılından bu yana aralıksız olarak düzenlenen yarışma, çevreye duyarlı bir nesil yetiştirilmesine önemli katkılar sağladı. Bugüne kadar okulların ve öğrencilerin yoğun katılımıyla toplamda 105 bin 555 kilogram bitkisel atık yağ toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı. Bu sayede tonlarca su kaynağının kirlenmesi önlendi ve atık yağlar biodizel gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına dönüştürüldü.

Öğrenciler evlerinden getirdikleri kullanılmış kızartma yağlarını okullarına teslim ederek hem çevre bilinci kazanacak hem de okulları için puan toplayacak. Yıl boyunca en fazla atık yağ toplayan okullar, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Nilüfer Barış Meclisi’nde düzenlenecek törende ödüllerini alacak.

Diğer yandan Nilüfer Belediyesi, atık yağ toplama çalışmalarını sadece okullarla da sınırlı tutmuyor. İlçe genelindeki tüm site ve apartmanlardan gelen talepler doğrultusunda atık yağ bidonları temin edilirken, 64 mahalle muhtarlığında da toplama noktaları bulunuyor. Ayrıca, ilçedeki işletmelerin de iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alabilmeleri için lisanslı firmalarla atık yağ sözleşmesi yapması zorunlu tutularak, çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor.