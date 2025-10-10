Milli Savunma Bakanlığı, Denizkurdu-I 2025 Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinin Antalya açıklarında başarıyla devam ettiğini duyurdu. Tatbikatı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve basın mensupları, TCG Anadolu gemisinden izliyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya kıyılarında gerçekleştirilen Denizkurdu-I 2025 Tatbikatı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin koordineli harekât kabiliyetini test etmeyi amaçlıyor.

Bugün düzenlenen Seçkin Gözlemci Günü’nde, tatbikatın kritik aşamaları takip edildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, tatbikata; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı: 78 su üstü gemisi, 6 denizaltı, 1 İnsansız Deniz Aracı (İDA), 50 hava unsuru, 1 SAT ve 2 SAS timi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı 4 AS-532 helikopteri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı 10 taarruz uçağı, 1 Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı, 1 manş uçağı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ise, 1 Arama Kurtarma gemisi, 1 Sahil Güvenlik botu ile iştirak ediyor.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1976568222708093021

Tatbikat, mavi vatanın korunması ve çok uluslu harekât yeteneklerini geliştirmeye odaklanıyor.