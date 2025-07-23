Bursa'da Nilüfer Belediyesi’nin 14’üncüsünü düzenlediği "Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz" etkinliği ebeveyn ve çocuklarının katılımıyla sona erdi. Kapanış şenliğinde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Amacımız, her çocuğun bilgiye erişebildiği, hayal kurabildiği ve kendini özgürce ifade edebildiği bir Nilüfer inşa etmek" dedi.BURSA (İGFA) - Okuma kültürünün yaygınlaşmasını amaçlayan Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl 14’üncü kez düzenlediği “Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz” etkinliği kapanış şenliği ile sona erdi.

Okul öncesi yaş grubundaki çocukların erken yaşta kitapla, kütüphaneyle ve kültürel etkinliklerle tanıştığı etkinlikte, ebeveynler de çeşitli atölyelere katılma fırsatı buldu.

“Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz” etkinliği renkli bir şenlikle sonlandı. Görükle Motormeşeler Parkı’ndaki kapanış şenliğine, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri, muhtarlar, çocuklar ve ebeveynleri katıldı. Başkan Şadi Özdemir burada yaptığı konuşmada, “Çocuklarımız için bu etkinliğimiz aslında okul hayatına da bir hazırlık gibi. Gelip burada kitaplarla haşır neşir olmaları çeşitli etkinliklere katılmaları çok değerli. Anneleri de çocukları eğitimdeyken kendileri için verimli saatler geçiriyor. Bu nedenle 2011 yılından bu yana yani tam 14 yıldır projemizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

120 ÇOCUK VE EBEVEYN KATILDI

Bu yıl, Üçevler, Kızılcıklı, Demirci, Kültür, Gümüştepe ve Görükle mahallelerinden 120 çocuk ve ebeveynin programa katıldığını ifade eden Başkan Şadi Özdemir, “Projemizi Üçevler, Demirci, Çocuk ve Koza kütüphaneleri olmak üzere 4 farklı kütüphanemizde yürüttük. Temmuz ayı boyunca çocuklarımız ve ebeveynleri, tanışma, drama, psikolog oturumu, yaratıcı okuma sanat ve yoga atölyeleri gibi etkinliklere katıldı. Bu çok yönlü yaklaşımın, çocuklarımızın hem akademik hem duygusal ve sosyal gelişimlerini desteklediğine inanıyorum” dedi.

ZUMBA İLE FİNAL

Başkan Şadi Özdemir, çocukların ve gençlerin iyi eğitim almalarını, bilim, spor ve sanat alanlarında faaliyet göstermelerini önemsediklerini dile getirerek, “Amacımız, her çocuğun bilgiye erişebildiği, hayal kurabildiği ve kendini özgürce ifade edebildiği bir Nilüfer inşa etmektir” dedi.

Etkinlik sonunda programa katılan çocuklara ve ebeveynlerine katılım sertifikaları verildi. Ardından çocuklar zumba ile eğlenceli vakit geçirdiler.