Vodafone Sultanlar Ligi’nde 2025-2026 sezonunun ilk maçında Göztepe’nin konuğu olan Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı, rakibini 3-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.BURSA (İGFA) - Vodafone Sultanlar Ligi'nin yeni sezonunda ilk maçına çıkan Nilüfer Belediyespor Eker, İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda Göztepe ile karşılaştı. Bursa temsilcisi, gösterdiği etkili performansla parkeden 3-1’lik skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Nilüfer Belediyespor Eker, ilk seti 25-16’lık net bir skorla kazandı. Ev sahibi Göztepe, ikinci seti 25-15 alarak durumu eşitledi. Büyük bir çekişmeye sahne olan üçüncü seti son ana kadar mücadeleyi bırakmayan Nilüfer’in Sultanları, 27-25 kazanarak skoru 2-1’e getirdi.

Dördüncü sette de üstün oyununu sürdüren Bursa ekibi, seti 25-21, maçı da 3-1 kazanarak sezona galibiyetle başladı.

Sezonun ilk haftasını galibiyetle kapatan Nilüfer Belediyespor Eker, ligin ikinci haftasında 19 Ekim’de sahasında Aras Spor’u ağırlayacak.