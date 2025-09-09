Bursa'da Nilüfer Belediye Meclisi, üniversite öğrencilerine ulaşım desteği ve “Halk Kart” desteğinde kontenjanın artırılmasını oy birliği ile kabul etti.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi’nin sosyal destekleri artarak devam ediyor Nilüfer Belediye Meclisi’nin Eylül ayı ikinci birleşimi Başkan Şadi Özdemir’in başkanlığında “Nilüfer Barış Meclisi”nde yapıldı. Toplantıda, Nilüfer’deki sosyal belediyecilik çalışmaları ve dayanışma ruhunu güçlendirecek önemli kararlar alındı.

​Toplantıda gündeme gelen konular arasında, Bursa’da okuyan ve Nilüfer’de ikamet eden 2 bin üniversite öğrencisine yönelik ulaşım desteği de vardı. Ekim 2025 ile Haziran 2026 ayları arasındaki 9 aylık süreçte öğrencilere ulaşım desteğinin devam edilmesine karar verildi. Alınan kararla üniversite öğrencilerinin, Burulaş öğrenci abonman 1’inci tip 100 binişlik ulaşım masrafı Nilüfer Belediyesi tarafından karşılanacak. ​

Meclis’te görüşülen bir diğer önemli madde ise ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlara gıda desteği sağlayan “Halk Kart” uygulamasının kontenjanının artırılması oldu. Bin 202 hanenin faydalandığı uygulamanın kontenjanı, alınan kararla bin 600’e yükseltildi. ​Tekliflerle ilgili yapılan oylamaların ardından her iki madde de oy birliğiyle kabul edildi.

Bu arada Halk Kart”taki gıda desteği de 2 bin TL’ye çıkarıldı.