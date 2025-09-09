İstanbul Bakırköy Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, afetlere karşı toplumsal dayanıklılığı artırmak ve kriz anlarında etkin müdahale sağlamak amacıyla “Gönüllü Afet Personeli” projesini hayata geçiriyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Bakırköy Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, “Gönüllü Afet Personeli” projesiyle afet anlarında sahada aktif görev alabilecek gönüllüler yetiştirilecek. Projeyle afetlere hazırlık sürecinde toplumun bilinçlendirilmesi ve yerel gönüllü kapasitesinin artırılması hedeflenen bu projeyle, olası afet durumlarında hızlı, etkili ve koordineli bir şekilde müdahale edilmesi amaçlanıyor.

Projeye kabul edilen gönüllüler, afet yönetimi, ilkyardım, arama-kurtarma ve kriz anı iletişimi gibi konularda uzman eğitmenler tarafından bilgilendirilecek. Eğitimlerin ardından başarılı olan katılımcılara gönüllü afet personeli kimliği verilecek.

Projeye katılmak isteyen gönüllülerde aranan temel şartlar ise şöyle:

16 yaş ve üzeri olmak, T.C. vatandaşı olmak, Engellilik durumu bulunmamak (sahada aktif görev almayı engelleyen fiziksel kısıtlar), Ciddi sağlık sorununun olmaması, Adli sicil kaydının bulunmaması, Afet anlarında ulaşılabilir olmak, Bakırköy ilçesinde ikamet ediyor olmak

Projeye katılmak isteyenler, Bakırköy Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü’ne şahsen başvuruda bulunabileceği gibi belediyenin resmi sitesinden de detaylı bilgi alınabilir.