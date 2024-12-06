Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin kaliteli ve hijyenik hizmet sunan işletmelere verdiği "Örnek İşyeri Belgesi"nin 23'üncü sahibi "Vefalı Köfteci" oldu. BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, 2003 yılından bu yana sürdürdüğü "Örnek İşyeri" projesi ile ilçedeki işletmeleri kaliteli ve hijyenik hizmet sunmaya teşvik ediyor.

Her yıl yapılan denetimlerde kurallara en çok uyan işletme "Örnek İşyeri" belgesi ile ödüllendiriliyor. Nilüfer Belediyesi’nin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimler sonucunda, bu yıl Ertuğrul Mahallesi'nde faaliyet gösteren "Vefalı Köfteci", belgeyi almaya hak kazanan 23'üncü işletme oldu.

Vefalı Köfteci isimli işletmeye belgesini Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir bizzat yerinde verdi.

İşletme sahibi Efkan Sara’yı, Örnek İşyeri Belgesini, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz ve Ruhsat Müdürü Emine Aksoy ile birlikte veren Başkan Şadi Özdemir, örnek işyeri olmaları nedeniyle kutladı. Nilüfer'in, Bursa'nın sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan en gözde bölgesi olduğunu vurgulan Başkan Şadi Özdemir, ilçenin sahip olduğu temiz ve kaliteli bir işletmelerin gurur verici olduğunu ifade etti.

Ziyaret sırasında ayrıca, Nilüfer Belediyesi ile Vefalı Köfteci arasında personele indirim sağlayacak protokolün imzalanması kararlaştırılırken, sosyal belediyecilik kapsamında yapılabilecek iş birlikleri de görüşüldü.