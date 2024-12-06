Bursa İnegöl'de Gazipaşa Ortaokulu öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutlamak için İnegöl Belediyesi Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezini ziyaret etti.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi, Gazipaşa Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencilerini misafir etti. Gazipaşalı öğrenciler, öğretmenleri nezaretinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezinde eğitim alan engelli bireyleri ziyaret edip onlara hediyeler takdim etti.

Engelliler Günü için pasta kesilirken, ziyarette merkez hakkında öğrencilere bilgiler verildi.

Renkli görüntülere sahne olan buluşmada engelli bireylerle yakından ilgilenen öğrenciler, uzun süre devam edecek dostlukların ilk adımlarını attılar.

Kendilerine gösterilen ilgi karşısında büyük mutluluk yaşayan engelli bireyler ise maharetlerini göstermekten geri durmadı. Kimi sazı eline alıp türkü söyledi, kimi dans etti. Birlikte eğlenceler, etkinlikler ve oyunlarla unutulmaz bir gün yaşayan öğrenciler, uzun uzun sohbet etmeyi de ihmal etmedi.