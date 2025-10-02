Bursa'da Nilüfer Belediye Başkanlığı Denetim Zabıta Amirliği ekipleri, ilçede faaliyet gösteren marketleri mercek altına aldı. Ürünlerin son kullanma tarihlerinden fiyat etiketlerine ve hijyene kadar birçok unsuru kontrol eden ekipler, kurallara uyan işletmelere teşekkür ederken, halk sağlığını tehdit edenlere ise yasal işlem başlattı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediye Başkanlığı Denetim Zabıta Amirliği ekipleri, halkın sağlıklı gıdaya en kolay yoldan ulaşabilmesi ve kaliteli hizmeti alabilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Daha önce farklı iş kollarında incelemelerde bulunan ekipler, bu defa ilçede faaliyet gösteren marketleri inceledi.

Yapılan market denetimlerinde, ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat etiketleri, kasa ve fiyat uyuşmazlıkları, hijyen, işgal ve ambalaj bütünlüğü gibi halk sağlığı açısından önem taşıyan unsurlar titizlikle incelendi. İncelemeler sonunda tespit edilen aksaklıklar, işletmecilere ve mağaza yetkililerine dile getirilerek gerekli uyarılar yapıldı.

İş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyet gösteren yerler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılırken, son kullanma tarihleri geçmiş ürünler hakkında tutanaklar tanzim edildi. Bu ürünler, İlçe Tarım Müdürlüğü’ne gönderilmek üzere muhafaza altına alındı.