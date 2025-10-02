Huawei Network Summit 2025, akıllı ağ trendlerini keşfetmek ve Avrupa'nın dijital ve akıllı dönüşümüne ilişkin içgörüleri paylaşmak için Almanya, Fransa, İtalya, İsviçre, İspanya ve Türkiye dahil olmak üzere 30'dan fazla ülkeden 800'ün üzerinde sektör uzmanı ve iş ortağını bir araya getirdi.PRNewswire / MÜNİH (İGFA) - Etkinlikte Huawei, Avrupa genelinde ağ inovasyonunu teşvik etmek ve akıllı üretkenliği artırmak için tasarlanan kampüs ağı, geniş alan ağı ve veri merkezi ağı senaryoları için tamamen güncellenmiş Xinghe Akıllı Ağ ürünlerini tanıttı.

Jim Lu şunları söyledi: "AI yetenekleri geliştikçe ve maliyetler düştükçe, büyük ölçekli benimsenmesi hızlanıyor. Huawei'nin tamamen güncellenen Xinghe Akıllı Ağı, veri akışını kolaylaştırır ve birinci sınıf bir AI uygulama deneyimi sunar, bu da onu endüstrilerin akıllı dönüşümünü hızlandırmak için ideal hale getirir. Huawei, gelecekte de müşterileri ve iş ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam ederek, zeka için sağlam bir temel oluşturmayı ve daha akıllı bir gelecekte ortak başarıya ulaşmayı hedeflemektedir."

"Huawei'nin Xinghe Akıllı Ağı, '3-Beyond' inovasyon çerçevesine dayalı olarak geliştirilmiştir," dedi, Steven Zhao, Huawei Veri İletişimi Ürün Grubu Başkan Yardımcısı. "'Performansın Ötesinde', olağanüstü bir hizmet deneyimi sunmak için ağ kapasitelerinin sınırlarını zorluyor. 'Dayanıklılığın Ötesinde', benzeri görülmemiş bir dayanıklılık sağlayarak üstün güvenilirlik ve tam kapsamlı güvenlik sunuyor. 'Otonominin Ötesinde' dijital ve fiziksel dünyaları entegre ederek üst düzey otonom ağları destekliyor."

XİNGHE AI KAMPÜSÜ: TAM KAPSAMLI GÜVENLİĞE SAHİP BİR KAMPÜS İNŞA ETMEK

Huawei, oyunun kurallarını değiştiren Wi-Fi Shield teknolojisine ek olarak, kampüs senaryoları için iki yenilik daha sundu. Sektörün ilk casus kamera tespit eden AP'si, gizli kameraları tespit etmek için tam bant taramadan ve akıllı algoritmalardan yararlanarak gizliliği 7/24 korur. Ayrıca Wi-Fi algılama, santimetre seviyesindeki mikro hareketleri tespit etmek, izinsiz girişleri önlemek ve hassas alanları güvence altına almak için patentli algoritmalar kullanır.

XİNGHE AI FABRİC 2.0: ULTRA DAYANIKLILIK İLE HER ZAMAN ÇALIŞIR DURUMDA VERİ MERKEZİ AĞLARI OLUŞTURMA

Günümüzün yeni bankacılık hizmetleri günler içinde kullanıma sunulabiliyor, ancak manuel güvenlik politikası güncellemeleri yavaş ve hataya açık olmaya devam ediyor. Bu arada, işlem hacimleri saniyede 100.000'e çıkarak hızlı hata kurtarmayı her zamankinden daha önemli hale getiriyor. Xinghe AI Fabric 2.0, binlerce ağ ve güvenlik cihazını sadece beş dakika içinde simüle edip yapılandırabilir; bu da verimlilikte 100 kat iyileşme demektir. Yenilikçi Eagle-Eye Motoru, 200.000 akışı gerçek zamanlı olarak algılayarak tam trafik kalitesi analizi, saniyeler içinde arıza tespiti ve dakikalar içinde arıza giderme sağlar.

XİNGHE AKILLI WAN: DETERMİNİSTİK GÜVENCE İLE ENDÜSTRİ ZEKASINI HIZLANDIRMA

İSS'ler için geleneksel yöntemler şifrelenmiş uygulamaları tanımlamakta zorlanmakta ve bu da katma değerli hizmetlerin geliştirilmesini engellemektedir. Huawei, şifrelenmiş uygulamaların tanımlama doğruluğunu %95'in üzerine çıkaran akıllı ve hassas hizmet farkındalığı algoritması ile bu sorunu çözüyor.

Enerji sektöründe, esnek şebekelere geçiş, IP tabanlı iletim için katı gecikme gereksinimleri ortaya koymaktadır. Huawei, endüstri ortalamasından 20 kat daha iyi olan 10 μs içinde asimetrik gecikme varyasyonunu kontrol eden akıllı jitter eliminasyon teknolojisi ile bu sorunu çözüyor.

NETMASTER: ÜST DÜZEY OTONOMİYE SAHİP AKILLI BİR AĞ OLUŞTURMA

Mobil uygulamaların patlaması, kablosuz ağların hızlı genişlemesi ve verimsiz manuel işletim ve bakım (O&M) sorunlarını çözmek için Huawei, sektörün ilk akıllı ağ ajanı olan NetMaster'ı tanıttı. NetMaster, farkındalık, analiz, karar verme ve uygulama süreçlerini kapsayan tam süreç otomasyonu sağlar. Yüksek öğrenim ve ofis senaryolarında NetMaster, kablosuz sorunlarının %80'ini otomatik olarak çözerek ortalama çözüm süresini saatlerden dakikalara indirir.

Ticari pazarda, sağlık hizmetleri senaryoları, mobil hemşirelik cihazları için dolaşım sırasında yüksek paket kaybına ve kablolu terminal için güvenilir olmayan bağlantılara maruz kalmaktadır. Huawei'nin Gelişmiş Aynı Frekans Ağı (ASFN) sıfır dolaşım teknolojisi, AP'ler arasında nanosaniye düzeyinde senkronizasyon sağlayarak tıbbi terminaller için sıfır dolaşım ve her zaman açık hizmetler sunarak bu sorunu çözmektedir. Ayrıca, Huawei'in çift Mikro Denetleyici Birimi (MCU) ve çift veri kanalı mimarisine sahip çift motorlu anahtarı, saniyenin altında geçiş sağlar. Bu yenilikler bir araya gelerek, tıbbi hizmetlerin katı gereksinimlerini karşılamaktadır.

Dağıtım pazarında KOBİ'ler sınırlı BİT bütçeleri, yetersiz BT uzmanları ve yetersiz video konferans ile karşı karşıyadır. HUAWEI eKit, yenilikçi ürünleriyle bu sorunları çözüyor. Örneğin, kurumsal sınıf kablosuz yönlendirici AR180, yönlendirme, anahtarlama, Wi-Fi 7 ve VPN gibi sekiz temel işlevi entegre ederek CAPEX'i %50 oranında azaltıyor. Sektör ortalamasının üç katı eş zamanlı kapasiteyi destekleyen yüksek yoğunluklu Wi-Fi 7 AP673, 120 kanallı HD video konferansın sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

Bu zirvede Huawei, sektör öncüleri ve standart kuruluşlarıyla birlikte Wi-Fi 7 İleri Technoloji Beyaz Kitabı'ı yayınladı. Wi-Fi 7 Advanced, 80 MHz sürekli çoklu AP ağ iletişimi, entegre Wi-Fi iletişimi ve algılama ve tam kapsamlı güvenlik gibi yenilikler sunar.

Huawei ayrıca OEHI ile birlikte AI/HPC İş Yükleri ve Ağ Tasarımı Önerileri için Ethernet Bağlantı Karşılaştırması Beyaz Kitabı'nı yayınlayarak Ethernet'in temel ölçümlerde InfiniBand'dan daha iyi performans gösterdiğini ortaya koydu. Özellikle NSLB algoritmaları ile RoCE ağ performansı önemli ölçüde artmakta ve Ethernet'i akıllı bilgi işlem veri merkezleri için birincil tercih olarak konumlandırmaktadır.

İleriye dönük olarak Huawei, Xinghe Akıllı Ağını daha akıllı bir gelecek için akıllı altyapının temel taşı olarak konumlandırarak inovasyonu ve ekosistem işbirliğini teşvik etmeye devam edecektir.