Kadınların eşit hak mücadelesinin izlerini taşıyan “Kadınların Mürekkebiyle Yazılan Tarih: Bursa’nın İpek Kadınları” sergisi, Nilüfer’de sanatseverlerle buluştu.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, kadınların eşit çalışma ve oy hakkı mücadelesini konu alan “Kadınların Mürekkebiyle Yazılan Tarih: Bursa’nın İpek Kadınları” sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Pancar Deposu’nda açılan sergi, farklı coğrafyalarda kadın işçilerin hak mücadelesine ışık tutuyor. Kopenhag, Londra, New York ve Bursa’da gerçekleşen kadın grevleri ile oy hakkı hareketlerini konu alan fotoğraflar, katılımcılara tarihi bir yolculuk sunuyor.

Serginin açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in eşi Nuray Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Şirin Arıbaş ve çok sayıda kadın katıldı.

Sergi, 1910 yılında Kopenhag’da düzenlenen Uluslararası Emekçi Kadınlar Konferansı’nda Clara Zetkin ve arkadaşlarının Dünya Kadınlar Günü fikrini ortaya attığı dönemde, Bursa’da ipek işçisi kadınların grevde olduğu gerçeğini hatırlatarak, kadın emeğinin tarihsel mücadelesine dikkat çekiyor.

“Kadınların Mürekkebiyle Yazılan Tarih: Bursa’nın İpek Kadınları” sergisi, 13 Nisan’a kadar ziyarete açık olacak.