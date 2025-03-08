Türkiye’nin birçok belediyesine örnek olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek’e yoğun ilgi devam ediyor. Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda kent merkezinde bulunan ve daha önceden Eskart dolum büfesi olarak kullanılan büfe Halk Ekmek büfesi oldu.ESKİŞEHİR (İGFA) - Yıllardır sağlıklı, güvenilir ve kaliteli hizmetin adı olan Halk Ekmek ürün çeşitliliğiyle büyük beğeni topluyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Halk Ekmek tarafından üretilen ramazan pideleri de büfelerde vatandaşlara satışa sunuluyor.

Vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren Büyükşehir Belediyesi, Taşbaşı Çarşısı önünde bulunan Eskart dolum büfesini Halk Ekmek büfesi olarak hizmete açtı. Yeni büfenin açılmasıyla birlikte, Eskişehir'de Halk Ekmek ürünlerine olan erişim bir kat daha artacak.

Pazar günleri hariç haftanın 6 günü hizmet vermeye başlayan Halk Ekmek büfesi, 10.00 ve 18.00 saatleri arasında açık olacak. Büfede öğlen saatlerine kadar Halk Ekmek, öğleden sonra ise ramazan pideleri satışa sunuluyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, sağlıklı ve kaliteli ürünleri daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.