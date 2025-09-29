Bursa'da Nilüfer Belediyesi ile BAL-GÖÇ organizasyonuyla gerçekleşen Balkan Panayırı, iki gün boyunca farklı sesleri kardeşlik ve dayanışmada buluşturan ortak bir şarkıya dönüştü.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi ve BAL-GÖÇ iş birliğiyle düzenlenen 13. Nilüfer Görükle Balkan Panayırı, iki gün boyunca Balkan kültürünü Nilüfer’e taşıdı.

Görükle Göçmen Konutları Pazar Alanı’nda gerçekleşen panayır, yüzlerce insanı ortak bir coşkuda buluşturdu.

İlk günden itibaren yoğun ilgi gören panayırın kapanış gününde de Balkan ezgileri ve dansları sahne aldı. Program, İnegöl Rumeli Halk Oyunları Derneği’nin gösterisiyle başladı. Ardından sahneye çıkan sevilen sanatçı Mutlu Dindar, söylediği şarkılarla izleyicilerin büyük beğenisini topladı. BAL-GÖÇ Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisi ise alkış yağmuruna tutuldu.

Coşku gecenin ilerleyen saatlerinde Rumeli Semih’in konseriyle doruğa ulaştı. Festival, DJ Samet Kurtuluş’un enerjik performansıyla sona erdi. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve mahalle muhtarlarının da katıldığı etkinlik, Balkan kültürünü bir kez daha Nilüfer’de yaşattı.

Panayırın kapanışında verdiği mesajda Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, iki gün boyunca Görükle’de hep birlikte çok güzel bir şarkı söylediklerini belirterek, "Bu şarkının adı Nilüfer Görükle Balkan Panayırı. İçinde türküler var, halaylar var, dostluk var, kardeşlik var. Bugün panayır sona eriyor ama şarkımız bitmiyor. Çünkü Nilüfer’de kardeşliğimizin, dayanışmamızın melodisi her gün yankılanmaya devam ediyor. Gelin bu ortak şarkıyı hep birlikte söylemeye devam edelim" diye konuştu.