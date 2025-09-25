Bursa Nilüfer Belediyesi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında Lions & Ercan Dikencik Hasta Konuk Evi'nde fide dikimi etkinliği düzenledi.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi, Dünya Alzheimer Günü etkinlikleri kapsamında hastalık hakkında farkındalık oluşturmak ve hastalıkla mücadele edenlere destek olmak amacıyla özel bir etkinlik gerçekleştirdi. 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü etkinlikleri kapsamında Nilüfer Belediyesi Lions & Ercan Dikencik Hasta Konuk Evi’nde düzenlenen fide dikimi, konuk evi sakinlerinin katılımıyla gerçekleşti.

Nilüfer Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün organizasyonuyla düzenlenen etkinlikte, konuk evi sakinleri, fideleri tek tek toprakla buluşturdu. Dikilen her fide, sakinlerin yüzlerinde beliren mutluluk ve heyecanla anlamlı bir projeye dönüştü.

Etkinliğin en önemli yanlarından biri, dikilen fidelerin bakım sorumluluğunun da konuk evi sakinlerine verilmesi oldu. Bu sayede sakinlerin günlük yaşamlarına yeni bir uğraş eklenirken, sorumluluk bilinçlerinin ve doğayla olan bağlarının güçlenmesi amaçlandı. Proje kapsamında konuk evi sakinleri, fidelerin bakımını da üstlendi. Böylece sakinlerin hem zihinsel hem de fiziksel aktivitelerinin artırılması hedeflendi.