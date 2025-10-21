Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde şap hastalığı hızla yayılıyor. Anahtar Parti İlçe Başkanı Mehmet Akar, yetersiz önlemler nedeniyle neredeyse her köye hastalığın bulaştığını ve üreticinin kaderine terk edildiğini belirterek yetkililere sert tepki gösterdi.BURSA (İGFA) - Uzun süredir karantina uygulamalarıyla gündemde olan Mustafakemalpaşa’da şap hastalığının önüne geçilememesi, hem üreticiyi hem de ilçe halkını tedirgin ediyor. Büyükbaş hayvanların telef olduğu, bazı hayvanların ise hastalık nedeniyle kesilmek zorunda kaldığı bölgede çiftçi ciddi ekonomik ve sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Anahtar Parti Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Mehmet Akar, ilçede yaşanan ihmalkârlığa dikkat çekerek, üreticilerin yalnız bırakıldığını savundu.

Akar, açıklamasında, Mustafakemalpaşa'nın yıllardır tarım ve hayvancılıkla geçinen, alın teriyle ülke ekonomisine katkı sağlayan üreticilerin ilçesi olduğunu belirterek, "Bugün gelinen noktada, bu bereketli toprakların da, bu emeğin de gerçek bir sahibi kalmamıştır. Kumkadı, Ormankadı, Doğancı, Ocaklı ve merkez mahallelerimizde hızla yayılan şap hastalığı üreticimizi çaresiz bırakmış, milli sermayemizi tehdit eder hale gelmiştir. Zaten ekonomik krizle boğuşan çiftçimiz, şimdi de ilgisizlik ve ihmalkârlığın kurbanı edilmiştir" denildi.

Sahada etkili bir ilaçlama çalışması yapılmadığını, karantina önlemlerinin yetersiz kaldığını ve çiftçiye umut verecek herhangi bir destek planının da ortaya konulmadığını belirten Akar, "Bu tablo, İlçe Tarım Müdürlüğü’nün görevini yerine getirmediğini; Ziraat Odası ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin üreticiyi temsil etme sorumluluğunu unuttuğunu açıkça göstermektedir" dedi.

Anahtar Parti olarak üreticinin yanında olacaklarının altını çizen Mehmet Akar, "Bu ilçede çiftçimizin ahı yerde kalmayacaktır! Bu topraklara, bu hayvanlara, bu emeğe sahip çıkmayan hiçbir kurumun, hiçbir yöneticinin koltuğu güvende değildir! Üreticinin alın terini korumayan bir anlayışın karşısında, halkın hakkını ve emeğini savunan gerçek milli duruşu biz göstereceğiz.

Çiftçimiz yalnız değildir. Anahtar Parti, her zaman üreticinin, emeğin ve adaletin yanında olmaya devam edecektir" dedi.