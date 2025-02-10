Bursa Karacabey Belediyespor Voleybol takımı, Eskişehir’de düzenlenen TVF 2. Ligi Play-Off Yarı Final Etabı’nda oynadığı 3 maçı da kazanarak, final grubuna yükseldi.

BURSA (İGFA) - Karacabey Belediyespor, 7-9 Şubat tarihlerinde gerçekleşen TVF 2. Ligi Play-Off Yarı Final Etabı ilk maçında 7 Şubat’ta Arkas Spor Kulübü'nü 3-0, mağlup etti. 8 Şubat’taki ikinci maçında Midyat Belediyespor'u da 3-0 yenmeyi başaran mavi siyahlı temsilcimiz, Play-Off Yarı Final Etabı son karşılaşmasında 9 Şubat'ta TVF Spor Lisesi'ni 3-1 yenerek grubunu lider tamamladı ve finallere kalmayı başardı.

Karacabey Belediyespor'un yanı sıra yarı final gruplarında 1. ve 2. sırada yer alan Akkapı MTAL Oluşum, Göcek Spor, Düzce Belediyespor Akademi, Denizlispor Cavidil, TVF Spor Lisesi, Yücelen Anamur Spor ve Sungurlu Belediyespor takımları final etabına yükseldi.

AXA Sigorta Erkekler 2. Ligi Finalleri, 14-15-16 Şubat 2025 tarihlerinde yine Eskişehir'de düzenlenecek. AXA Sigorta Erkekler 2.Ligi Finalleri'nde gruplar şöyle:

1. Grup: Karacabey Belediyespor, Akkapı MTAL Oluşum, Denizlispor Cavidil ve Sungurlu Belediyespor.

2. Grup: Düzce Belediyespor Akademisi, Yücelen Anamur Spor, Göcek Spor ve TVF Spor Lisesi.

“Voleybol takımımızla gurur duyuyoruz”

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı'nın TVF 2. Ligi Play-Off Yarı Final Etabı'nda elde ettiği başarıdan duyduğu memnuniyeti ve gururu dile getirdi. Başkan Karabatı, “Voleybol takımımızın gösterdiği azim ve kararlılık, Karacabey'e büyük bir gurur ve heyecan yaşattı. Sporcularımızın saha içindeki performansları ve takım ruhu, onları final grubuna taşımayı başardı.” dedi.

Başkan Karabatı, sözlerine şöyle devam etti: “Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı, Eskişehir'de oynanan maçlarda üstün bir performans sergileyerek her bir karşılaşmayı kazandı ve grubunu lider tamamladı. Bu başarı, takımımızın disiplinli çalışmasının ve inancının bir sonucudur. Final etabında da aynı başarıyı göstererek 1. Lig'e yükseleceklerine yürekten inanıyorum.”

Karacabey Belediyesi olarak sporun ve sporcuların her zaman yanında olduklarını vurgulayan Başkan Karabatı, “Karacabey Belediyespor'un başarılarını desteklemeye devam edeceğiz. Sporcularımıza final etabında da başarılar diliyorum. Bu gururu bizlere yaşatan tüm oyuncularımıza ve teknik ekibimize teşekkür ediyorum. Hedefimiz şampiyonluk, hedefimiz 1. Lig.” ifadelerini kullandı.