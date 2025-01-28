Bursa Karacabey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaptığı başarılı çalışmalar sonucunda kaldırım işgallerini önledi. İlçenin uzun zamandır karşı karşıya kaldığı bu sorun, nihayet çözülerek yayaların rahatça yürüyebileceği kaldırımlar yeniden kazandırıldı.BURSA (İGFA) - Bursa Karacabey Belediyesi’nin ‘Ortak Akıl’ ilkesine dayanarak yürüttüğü kaldırım işgallerini önlemeye yönelik çalışmalar sonuç vermeye başladı. Özellikle kadınlar ve engelli bireyler başta olmak üzere, ilçe genelindeki vatandaşların şikayetlerini dikkate alan Karacabey Belediyesi, Ağustos ayında bu sorunun çözümü için harekete geçti.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı’nın talimatı ve Belediye Başkan Yardımcısı A. Celal Gürer’in koordinasyonunda başlatılan çalışmalarda, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki tüm esnafları ziyaret ederek bilgilendirmelerde bulundu. Bu bilgilendirme sürecinde el broşürleri dağıtıldı ve “Kaldırımlar yayalarındır” mesajı verildi. Esnafın yaya geçişini engelleyen ürün ve malzemeleri kaldırmasının önemi vurgulandı. Kahveciler ve Benzerleri Odası başta olmak üzere, tüm esnaf odası yöneticileriyle yapılan görüşmelerde vatandaşların yaşam alanlarına müdahale edilmemesi gerektiği belirtildi.

OCAK AYINDA BÜYÜK ÖLÇÜDE BAŞARI SAĞLANDI

Tüm bu çalışmalar ve görüşmeler neticesinde Ocak ayı itibarıyla kaldırım işgalleri büyük ölçüde sonlandırıldı. Karacabey Belediyesi, bazı esnafların haklı taleplerinin değerlendirileceğini, ancak uygulamanın geri adım atılmadan devam edeceğini duyurdu

BELEDİYE BAŞKANI KARABATI’DAN TEŞEKKÜR

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kullanım hakkı yayalara ait olan kaldırımlarda işgale yol açan uygulamalara izin vermeyeceklerini belirtti. Kadınlar ve engelli bireyler başta olmak üzere, vatandaşların şikâyetleri doğrultusunda başlattıkları çalışmaların sonuç verdiğini vurgulayan Karabatı, bu önemli sorunun çözümüne katkı sağlayan esnaf odaları yöneticilerine ve duyarlı esnaflara teşekkür etti.

Başkan Karabatı, “Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, şehir merkezinde kaldırım işgallerinin önlenmesi amacıyla titizlikle çalışmaya devam edecektir. Esnaflarımızın yaya kaldırımı ve yol kenarlarına koydukları masa-sandalye, duba, ilan ve reklam tabelası gibi malzemeleri kaldırmaları gerekmektedir. Yaya geçişlerini engelleyen tüm malzemelerin kaldırılması, vatandaşlarımızın daha rahat yürüyebilmesini ve alışveriş yapabilmesini sağlayacaktır. Kaldırım işgallerini önlemek, belediye zabıtasının sorumluluğundadır ama esnaflarımızın da zabıta ekiplerimize yardımcı olmaları gerekmektedir. Bizler bu sorunu ceza keserek değil, iletişim ve ortak akılla çözmeyi hedefliyoruz. Esnaflarımızdan kurallara uymalarını ve yayalara daha rahat yürüyüş imkânı sağlamalarını bekliyoruz. Gelin, bu konuda Karacabey olarak hep birlikte ülkemize örnek olalım.” diye konuştu.