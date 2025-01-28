İzmir Bornova Belediyesi’nin Atatürk Mahallesi’nde yaptığı KKTC Parkı, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın 101. doğum günüde, oğlu ve Kıbrıslı Türk siyasetçi Serdar Denktaş ile torunu Gizem Bahri Soydan’ın da katıldığı bir törenle açıldı.İZMİR (İGFA) - Törene, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, KKTC İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, Bornova’nın kardeş kenti LAÇ(Lapta-Alsancak-Çamlıbel) Belediye Başkanı Fırat Ataser’in yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz, Belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda Bornovalı katıldı.

Parkta KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın büstü,Kıbrıs Barış Harekâtı’nın mimarı Bülent Ecevit’in barışı vurgulayan sözüyle süslenmiş bir kaya anıtı, Kıbrıslı Türk Şair Osman Türkay’ın şiiri ve Türk Mukavemet Teşkilatı’nın liderlerini simgeleyen üç Akdeniz Selvisi yer alırken, 6 Şubat Depremi’nde hayatını kaybeden kamuoyunda ‘Şampiyon Melekler’ olarak tanınan Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencilerinin anısının yaşatıldığı alan da bulunuyor. Ayrıca parkın içinde Kıbrıs ağzında “Nasılsın, ne yapıyorsun?”anlamına gelen “N’apan” isimli bir de kafe yer alıyor.

Birlik mesajlarının verildiği açılış töreninde Başkan Tugay “Bugün Kıbrıs’a yönelik tehdit olsa, 50 yıl önce aldıkları cevabın aynısını bu milletten alırlar” diye konuşurken, Denktaş ise “Dünya bizi kopartmaya çalışıyor ama Türkiye’siz hareket etmemiz mümkün değil” dedi.

Açılan parkın beğenilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise, “Kıbrıs Türkünün mücadelesini de, Kıbrıs’ta Türkiye Cumhuriyetinin mücadelesini de unutturmayacağız. Kıbrıs’ta Rauf Denktaş’ın anıt mezarının bir an önce tamamlanması konusunda üzerimize düşecek her şeyi yapmaya hazırız” diye konuştu. Açılışın ardından törene katılanlar, Denktaş’ın yüzü Kıbrıs’a dönük olarak yerleştirilmiş büstü önünde bulunan alana Denktaş’ın Lefkoşa’daki kabrinden getirilmiş toprağı ekledi ve üzerine Bornova Laleleri dikti.

Bornova Belediyesi’nin Atatürk Mahallesi’nde yaptığı KKTC Parkı, KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın oğlu ve Kıbrıslı Türk siyasetçi Serdar Denktaş , torunu Gizem Bahri Soydan ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve İlçe belediye başkanlarının da katıldığı bir törenle açıldı.

‘Kıbrıs vatan toprağıdır’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, babasının da bir Kıbrıs gazisi olduğunu hatırlatarak başladığı konuşmasında “Orası bizim için vatan toprağı. Siyasi nedenlerle başka türlü tanımlamalar yapılabilir ama yüreğimizde, aklımızda Kıbrıs bizim için her türlü siyasetin üstünde ve çok değerlidir. O gün yapılan kutsal harekat bir zorunluluktu ve pek çok insanın da hayatını kurtardı.

Eski genel başkanımız dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ‘Sadece Türklere değil Rumlara da barış götürüyoruz’ derken çok haklıydı. Bizim için Kıbrıs başka bir ülke değil, Kuzey Kıbrıslılar da başka bir millet değil. Onlar bizim için kardeş, akraba. Bugün onlara yönelik herhangi bir tehdit olduğunda bundan 50 yıl önce hangi cevabı aldılarsa bugün de aynı cevabı bu milletten alırlar. Türk milleti asla Kıbrıs Türkü’nün canının incinmesine izin vermez” sözlerine yer verdi.

Tugay açılan parkın Kıbrıs’a karşı duyulan saygı ve sevgi göstergelerinden biri olduğunu ifade ederek, “Ömer Başkanımıza, çalışma arkadaşlarına parkın yapımında emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum, tüm İzmirlileri Kıbrıs'la daha güçlü bağlar kurma konusunda göreve davet ediyorum” diye konuştu.

‘KKTC Türkiye’siz var olamaz’

KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın oğlu ve Kıbrıslı Türk siyasetçi Serdar Denktaş, ”Kıbrıs’ta baskı altında yaşasa da demokrasiyi korumaya çalışan bir halk var. Geçmişte yaşananları unutmadan ama kendimizi de geçmişe hapsetmeden ileriye doğru yürümekteyiz. KKTC Kıbrıs Türkü’nün Türkiyesiz var olmayacağı bilincini bize Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş öğretti. Kıbrıs Türkünün var olmadığı bir durumda da Türkiye’nin Akdeniz'de artık ‘mavi vatan’dan bahsetme durumu olmaz. Dünya bizi kopartmaya, uzaklaştırmaya çalışıyor ama biz aynı kana aynı tarihe sahibiz. Türkiye’siz hareket edemeyiz” dedi.