Bursa İznik Belediyesi ile Yılport Holding arasında toplam değeri 5 Milyon Dolarlık, 200 milyon TL değerinde olan iki büyük projenin protokol imzaları atıldı. Sponsorluk desteğiyle hayata geçirilecek İznik Abdulvahap Projesi ve Kütüphane Projesi, ilçenin tarihi ve kültürel kimliğine önemli katkılar sağlayacak.BURSA (İGFA) - Yılport Holding’in İstanbul’daki merkez binasında düzenlenen imza törenine; Yılport Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, İznik Kaymakamı Arif Karaman, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Türk Afrika Yatırım ve Ticaret Konsorsiyum Kurucu Başkanı Emin Çakmak, AK Parti İznik İlçe Başkanı İnanç Şahin, Senper İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Doğan ve holding yetkilileri katıldı.

Her iki projeye sağlanan 200 milyon TL’lik sponsorluk desteğine ilişkin sözleşmeler, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ile Yılport Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım tarafından imzalandı.

İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, “İznik’imiz için çok değerli iki projeye imza attık. Hem manevi değerlerimizi yaşatacak Abdulvahap Projesi hem de geleceğe ışık tutacak Kütüphane Projesine destekleri için Yılport Holding’e ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yüksel Yıldırım’a İznik halkı adına teşekkür ediyorum,” dedi.

Yılport Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım ise, İznik’e katkı sunmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, “Toplumsal fayda sağlayacak bu projelerde yer almaktan gurur duyuyoruz. İznik gibi köklü bir şehirde bu çalışmalara destek vermek bizim için önemli bir sorumluluk,” ifadelerini kullandı.

Abdulvahap Projesi, ilçenin manevi turizmini güçlendirecek önemli bir adım olarak değerlendirilirken, Kütüphane Projesi ise eğitim, kültür ve gençlik faaliyetlerinin merkezi olacak.