Romanya’da yapılan Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonasında derece elde eden İnegöllü sporcular ile Ege Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü’nü 1’incilikle kazanan İnegöllü öğrenci, İnegöl Belediyesi’nin Eylül ayı meclis toplantısında misafir edildi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi şehrin adını temsil eden ve başarılar kazanan öğrenci ve sporcuları belediye meclisinde misafir ederek ödüllendirmeye ve onur etmeye devam ediyor. Eylül ayı meclis toplantısında 4 başarılı genç mecliste konuk edilerek hediye takdimi yapıldı.

31 Mayıs-12 Haziran 2025 tarihlerinde Romanya’da yapılan Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonasına katılan Said Süleyman, 15 Yaş Altı 55 kg sol kolda Avrupa Şampiyonu oldu.

Aynı şampiyonada Raşid Mavigil isimli sporcu 18 Yaş Altı 60 kg sol kolda Avrupa Şampiyonu ve sağ kolda Avrupa 3’üncüsü olmayı başarırken, Yusuf Demir ise 23 Yaş Altı 60 kg sol kolda Avrupa 2’ncisi oldu. İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu dansçılarından Merve Ayna da Ege Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü’nü 1’incilikle kazanarak önemli bir başarı elde etti.

MECLİSTE ÖDÜLLENDİRİLDİLER

4 genç, Eylül ayı İnegöl Belediye Meclis Toplantısı öncesi kürsüye davet edilerek meclis üyeleri ve kamuoyu önünde onure edilip hediye takdimi yapıldı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban gençlere İnegöl’ü en iyi şekilde temsil ettikleri için teşekkür ederken, başarılarının devamını diledi.