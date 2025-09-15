Bursa'da İnegöl Belediyesi, üzüm hasadında üreticinin işini kolaylaştırmak için üzüm sıkma makinesi alarak ücretsiz olarak çiftçilerin hizmetine sundu. Bu makineyle üzüm sıkma işleminde 3 saatlik işi 1 saatte yapan çiftçiler, İnegöl Belediyesi ve Başkan Alper Taban’a teşekkür etti.BURSA (İGFA) - Sanayisiyle olduğu kadar bereketli toprakları ve çalışkan çiftçileriyle de bilinen İnegöl’de İnegöl Belediyesi’nin tarımsal üretime yönelik destekleri sürüyor. Tarımsal anlamda her geçen gün büyüyen bir potansiyele sahip olan şehirde 2024 yılında tarımsal üretim 10 milyar 450 milyon TL’ye ulaştı. Bu rakamın 9 milyar 791 milyon TL’si bitkisel üretimden karşılanırken, 658 milyon TL’si ise hayvansal üretim olarak kayıtlara geçti.

İNEGÖL’DE 1600 DEKAR ALANDA 2.720 TON ÜZÜM ÜRETİLİYOR

Hemen hemen her türlü meyvenin yetiştiği İnegöl’de en önemli meyvelerden birisi de üzüm. Asırlardır çeşitleriyle her türlü yemeğe, tatlıya, içeceğe hammadde olan ve sofralardan hiç eksilmeyen üzüm, İnegöl’de üretim alanı olarak 10’uncu sırada yer alıyor. Bugün İnegöl’de 1.600 dekar alanda üzüm üretimi yapılırken, üzüm üretiminin yoğun olduğu bölgeler ise; Dömez, Akbaşlar, Tekke, Doğanyurdu, Şehitler, Hamzabey, Bayramşah ve Karagölet mahalleleri olarak kayıtlarda yer alıyor. İnegöl’de 2024 yılında 2.720 ton ürün elde edildi de açıklandı.

ÜZÜM SIKMA MAKİNESİYLE ÜZÜM HASADI ARTIK DAHA KOLAY

İnegöl Belediyesi, üzüm üretimini desteklemek adına üreticilerin işini kolaylaştıracak bir adım attı. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde üzüm sıkma makinesi alımı gerçekleştirildi. Üreticinin hizmetine ücretsiz olarak sunulan bu makine ile çiftçinin işi büyük oranda kolaylaştı. Üzüm suyunun kaliteli, hijyenik ve daha hızlı şekilde üretime hazır hale gelmesini sağlayan üzüm sıkma makinesi, bugün Dömez Mahallesinde tanıtılarak hizmet vermeye başladı. Vatandaşlar işlerinin ciddi oranda kolaylaştığını ifade ederek İnegöl Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

ÜRETİCİ BU MAKİNEDEN NASIL FAYDALANACAK?

Üzüm sıkma makinesinden faydalanmak isteyen köyler ve üreticiler İnegöl Belediyesi’nin Cerrah Ek Hizmet Binasında bulunan Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne başvuracaklar. Burada yapılacak planlamayla tüm köyler ve üreticiler bu makineden sırasıyla faydalanabilecekler.

Üzüm sıkma makinesinin ilk kullanıldığı köy olan Dömez’de Mahalle Muhtarı Mustafa Arı, eski yöntemler yerine artık makinelerle işlerin daha hızlı olduğunu ifade ederek; “Üzüm sıkma makinesi için İnegöl Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz. Köylümüzün işini yüzde 80 kolaylaştırdı. Önceden üzüm oluklarına çuvallarla üzümleri koyar, çiğneyerek yapardık. Şimdi daha pratik ve sağlıklı oldu. Eski yöntemle 3 saatte yapılacak iş bu makineyle 1 saate düştü. İnegöl Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.