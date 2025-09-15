Ticaret Bakanlığı, ABD’nin dünyanın en büyük e-ticaret pazarlarından biri olduğunu belirterek, 29 Ağustos 2025 itibarıyla yürürlüğe giren 14324 sayılı Başkanlık Kararnamesi ile 800 USD altındaki gönderilerde uygulanan 'De Minimis' muafiyetinin kaldırıldığını duyurdu. Düzenleme, uluslararası posta ağı dışındaki düşük değerli ürünlerin gümrük vergilerinden muaf tutulmasını sona erdirecek.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, ABD pazarının Türk firmaları için fırsatlar sunduğunu, ancak yeni düzenlemenin e-ihracatçıları etkileyeceğini vurguladı.

Karar, 30 Temmuz 2025'te imzalanan bir Başkanlık Kararnamesi ile alındı ve 29 Ağustos'ta yürürlüğe girdi.

Değer 800 USD veya altında olan gönderiler artık tam gümrük vergilerine tabi olacak; kişisel kullanım amaçlı ürünler hariç tutulsa da, e-ticaret siparişlerinde maliyetler artacak.

Ticaret Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni vergi, gümrük süreçleri ve yükümlülüklere dair detaylı bilgilerin "Ülke Gümrük Uygulamaları Mini Rehberi"nden ulaşılabileceğini duyurdu. Rehbere erişim için tıklayabilirsiniz