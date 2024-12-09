Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamusal alanlarda bulunan ağaçlarda yapılan budama çalışması Şubat ayı sonuna kadar devam edecek.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, kış mevsiminde budama çalışmalarını sürdürüyor.

İlçedeki ağaç ve bitkilerin sağlıklı büyümesi için kapsamlı bir budama çalışması başlatan belediye, koruluk alanlar ve parklar başta olmak üzere kamusal alanlarda yapılan çalışmaları hummalı şekilde sürdürüyor. Ağaçların kontrolsüz büyümelerinin önüne geçmesi ve aynı zamanda görsel olarak estetik bir görünüm kazandıran çalışma kapsamında parklar içerisinde tehlikeli görülen ağaçlar da budanıyor.

Yapılan çalışmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediyesi olarak şehrin her sorunuyla yakından ilgilendiğini belirterek, "Bu kapsamda şehrimizin görselliğini ve bitki örtüsünün sağlıklı gelişimini ilgilendiren budama çalışmalarının startını verdik. Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz 10 kişilik bir kadroyla sahaya indi. İnegöl’ün dört bir yanında kamusal alanlarda budama çalışması yapıyor. Kimi bölgelerde merdivenli araçlarla yapılan çalışma, bazı bölgelerde ağaçların durumuna göre farklı ekipmanlarla sürdürülüyor. Ekiplerimiz Kasım ayında başladı, Şubat sonuna kadar budama çalışmalarını tamamlayacak. Yapılan çalışmaların vatandaşlarımıza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.