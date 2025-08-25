Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin “Zaferden Kurtuluşa” etkinlikleri kapsamında düzenlediği Refik Gür Sokak Basketbolu Turnuvası için başvurular başladı. 3-4-5 Eylül tarihlerinde yapılacak turnuva için son başvuru 1 Eylül Pazartesi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramından 6 Eylül İnegöl’ün düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümüne kadar olan sürede 1 hafta boyunca “Zaferden Kurtuluşa” sloganıyla devam edecek etkinlikler düzenliyor.

Kültür sanat etkinliklerinden spora farklı alanlarda yapılacak organizasyonlardan biri de geçmiş yıllarda da yapılmış olan ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Refik Gür Sokak Basketbolu Turnuvası.

SON BAŞVURU 1 EYLÜL PAZARTESİ

İnegöl Belediyesi’nden yapılan açıklamada, bu yıl da turnuvanın İmider Atlas Spor Kulübü iş birliğinde 3-4-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceği duyuruldu. Turnuvaya katılım için başvurular başlarken, son başvuru tarihi ise 01 Eylül Pazartesi olarak açıklandı. Başvurular İnegöl Belediye Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan spor salonu ile Atlas Spor Kulübüne yapılabilecek.

Refik Gür Sokak Basketbolu Turnuvası 6 ayrı kategoride gerçekleştirilecek. 2015-16-17-18 doğumlu sporcular süper minikler kategorisini oluştururken, 2013-14 doğumlu sporcular minikler, 2011-2012 doğumlu sporcular küçükler, 2009-10 doğumlu sporcular yıldızlar, 200708 doğumlu sporcular gençler ve 2006 ile sonrası doğumlular ise büyükler kategorisinde mücadele edecek.