Bursa İnegöl İlkokulunda düzenlenen karne törenine Kaymakam Eren Arslan ile Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı. Anaokulu ve ilkokul öğrencileri karnelerini protokol üyelerinden aldı.BURSA (İGFA) - Eylül ayında başlayan 2024-25 eğitim öğretim yılında ilk dönem sona erdi. Ülke genelinde milyonlarca öğrenci karne alırken, İnegöl’de 53 özel ve 140 resmi olmak üzere toplam 193 okulda anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 62 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.

PROTOKOL ÜYELERİ ÖĞRENCİLERİN KARNE HEYECANINA ORTAK OLDU

İnegöl Milli Eğitim Müdürlüğü de İnegöl İlkokulunda düzenlediği karne töreninde öğrencilerle protokol üyelerini bir araya getirdi. Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban ve Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

İNEGÖL BELEDİYESİ’NDNE TATLI SÜRPRİZ

Protokol üyeleri İnegöl İlkokulunda sınıfları gezip öğrencilere tek tek karneleri takdim ederken, sonrasında ise İnegöl Belediyesi tarafından öğrencilere karne günü sürprizi olarak tatlı ikramında bulunuldu. Gastro İnegöl Restoranında hazırlanan tatlılarla öğrenciler yarıyıl tatiline tatlı bir başlangıç yaptı.

03 ŞUBAT’TA DERS YENİDEN BAŞLIYOR

Öte yandan yarıyıl tatili 31 Ocak Cuma günü tamamlanacak ve öğrenciler ikinci dönem için 03 Şubat Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.