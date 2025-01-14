Bursa İnegöl Belediyesi ile İMOSPAK (İnegöl Mobilya Satış ve Pazarlama Komitesi) iş birliğinde satış ve pazarlama temsilcilerine yönelik eğitim programı düzenlendi.BURSA (İGFA) - Mobilya sektörünün vitrini konumundaki Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı için İnegöl’de firmaların hazırlıkları devam ederken, İnegöl Belediyesi de İMOSPAK (İnegöl Mobilya Satış ve Pazarlama Komitesi) iş birliğinde fuara yönelik bir eğitim programı düzenledi. Mobilya satış ve pazarlama alanında çalışanlara yönelik Eğitmen Seyyid Bilal Kabdan’ın konuşmacı olarak katıldığı “Temsilin Gücü, Satışın Anahtarı” konulu eğitim gerçekleştirildi.

İLETİŞİM, DAVRANIŞ VE SATIŞ EĞİTİMİ VERİLDİ

Pazartesi akşamı Sani Konukoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilen eğitime Belediye Başkan Yardımcısı Derya Uysal Tuncay, İMOSPAK Başkanı Varol Aydın, meclis üyeleri ve siyasi parti temsilcileri ile mobilya sektöründe satış ve pazarlama alanında çalışanlar katıldı. 21-25 Ocak tarihlerinde yapılacak Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı öncesi fuara katılacak firmaların temsilcileri ve personellerinin faydalanması amaçlanan eğitim kapsamında; iletişim, davranış ve satış eğitimi verildi.