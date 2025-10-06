Bursa'da İnegöl Belediyesi, TÜBİTAK iş birliğinde şehre Bilim Merkezi kazandırmak için çalışmalara başladı. Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi, İnegöl’de bilimin de merkezi olacak.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, şehre Bilim Merkezi kazandırılması için çalışma başlattı. TÜBİTAK iş birliğinde hayata geçirilecek 4003 Küçük Ölçekli Bilim Merkezi Projesi, Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi binasında “Beşinci Mevsim Bilim Merkezi” ismiyle hayat bulacak.

TÜBİTAK hibe desteği ile yapılacak Bilim Merkezi için hafta sonu İnegöl Belediye Başkanlığında istişare toplantısı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Alper Taban ile Tübitak Bilim ve Toplum Başkanı Ömer Kökçam’ın katıldığı toplantıda TÜBİTAK ekibiyle İnegöl Belediyesi’nin ilgili Daire Müdürleri de yer aldı.

BİNADA ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Beşinci Mevsim binasında Bilim Merkezi oluşturulması adına fiziki düzenleme için İnegöl Belediyesi tarafından çalışmalar başlarken, proje içeriğinde 5 atölyenin yer alacağı ifade edildi. Uzay bilimi, matematik, doğa bilimi, robotik kodlama ve teknoloji tasarım atölyelerinin bulunacağı merkezde ayrıca sergi salonları da yer alacak.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, projeye ilişkin açıklamalarında kendisini heyecanlandıran bir projenin daha hayata geçmesi adına adımların atıldığını belirterek, İnegöllü gençlere hizmet verecek bir Bilim Merkezi’ni TÜBİTAK iş birliğinde şehre kazandırmak istediklerini söyledi. Başkan Taban, “Bu merkez ile eminim ki öğrencilerimizin, gençlerimizin ufku daha da genişleyecek. Bilim Merkezi öğrencilerimize çok şey katacak, gençlerimiz de bu merkez sayesinde geleceğimize değer katacak adımları atacaklar. Bunun sadece bir başlangıç olduğunu da ifade edebilirim. Gençlerimize yönelik farklı yeni projelerimiz de olacak. Yaptığımız istişare toplantısında Bilim Merkezi haricinde konuları da ele aldık. Şehrimiz adına fayda üretecek her adımı atmaya hazırız" diye konuştu.