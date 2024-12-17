Bursa'ya bağlı İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediyespor formasıyla 2024 yılında ulusa ve uluslararası müsabakalarda farklı branşlarda birincilik elde eden 32 sporcuyla buluştu. Başkan Taban, şampiyonları tebrik edip hediye takdimi gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediyespor formasıyla 2024 yılında ulusa ve uluslararası müsabakalarda farklı branşlarda birincilik elde eden 32 sporcuyla buluştu. Başkan Taban, şampiyonları tebrik edip hediye takdimi gerçekleştirdi.

İnegöl Belediye Spor Kulübü adına 2024 yılı içinde katıldıkları farklı müsabakalarda 1’incilik elde eden sporcular için bugün ödül töreni düzenlendi. Belediye Başkanı Alper Taban, ulusal ve uluslararası müsabakalarda 2024 yılında 6 ayrı branşta kulübe 38 birincilik getiren 32 sporcuyu ağırladı. Bisiklet, güreş, yüzme, atletizm, tırmanış ve oryantiring branşlarında İnegöl Belediyespor formasıyla başarıdan başarıya koşan, şehrin adını duyurup bayrağını dalgalandıran sporcular elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik edilerek hediye takdimi yapıldı.

BAŞARILARINIZLA GURUR DUYUYORUZ, ÖVÜNÜYORUZ

Buluşmada sporculara hitaben konuşan Başkan Alper Taban, “Öncelikle siz kıymetli sporcularımızı kutluyorum. Antrenörlerimizi, bu işin idari kısmında emek veren müdürümüzü kutluyorum. Bugün sizleri elde ettiğiniz başarılardan dolayı tebrik etmek ve başarılarınızın devamını dilemek için bir araya geldik. Müsabakalarla ilgili elde edilen başarıları bana iletiyorlar. Sürekli yanınızda olamasak da takip ediyor ve başarılarınızla gurur duyuyoruz, övünüyoruz, kıvanç duyuyoruz. İnegöl’ümüz için de bu başarılar çok önemli. Yeni dönemde de hem tüm branşlarımızda yeni hedeflerimiz olsun, beraberinde yeni başarılarımız olsun. Yeni sporcularımız dahil olsun bu süreçlere. Spor yapmak isteyen, sporun herhangi bir branşıyla buluşmak isteyen öğrencilerimiz gelsin buralardan istifade etsinler. Çok değerli hocalarımız var. Her biri alanında uzman kişiler. Ben tekraren sizleri başarılarınızdan dolayı kutluyorum” dedi.

2024 YILINDA ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN SPORCULAR

İnegöl Belediye Spor Kulübünde 2024 yılında şampiyonluk elde edilen branşlar ve sporcular ise şöyle sıralandı:

Bisiklet; Nisanur Acar, Akın Deniz Şeker, Murat Pehlevan, Egemen İşgören, Kemal Kayalı ve Burak Efe Karaçam

Atletizm; Burcu Aktaş

Yüzme; Mehmet Akif Ersoy, İbrahim Talha Karaoğlan, Nisa Önder, Defne Özdemir

Güreş; Sait Roza, Rınat Mehmet

Oryantiring; Yusuf Hamza Başyiğit, Yavuz Selim Akgüller, Nehir Karakoçak, Azra Coşkun, Rabia Aslan, Hatice Erva Yeni, Rüzgar Efe Ateş, Mustafa Talha Bilge, Semih Kaya, Melek Tekin, Aleyna Minden, Metehan Oğuz, Zafer Uyan, Elif Gökçe Demirel, Zeynep Erdal, Zeynep Şeker ve Eren Haman

Tırmanış; Bilal Eltutan, Sefa Yaman