Bursa İnegöl Beledisi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, belirli aralıklarla yapılan denetimler kapsamında ekmek fırını ve unlu mamul üretim ve satışı yapan işyerlerine yönelik denetimler gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ilçe genelinde gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Her alanda halkın sağlığı, huzuru ve refahı için yoğun mesai harcayan Zabıta ekipleri, son olarak ekmek fırını ve unlu mamul üretim ve satışı yapan işyerlerini mercek altına aldı. Dört koldan sahaya inen zabıta ekipleri 117 ekmek fırını ile unlu mamuller üretim ve satışı yapılan işyerini denetledi.

Denetimlere ilişkin İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Zabıta Müdürlüğü olarak ilçemizde faaliyet göstermekte olan Ekmek Fırınları ve Unlu Mamul Üretim ve Satış yapan işyerlerine yönelik denetimler icra edilmiştir. Bu kapsamda 117 işyerinde ekiplerimizce gerekli kontroller yapılmıştır. Denetimlerde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, gramaj, hijyen, güncel fiyat etiketi ve tarife, saklama-depolama alanları, işyeri tertip ve düzeni, ruhsat faaliyet koluna uygun satışa arz edilen ürünler hakkında gerekli kontroller yapılmıştır. Denetim esnasında mevzuata aykırı faaliyet gösteren 14 işyerine idari yaptırım uygulanmıştır.

Zabıta Müdürlüğü olarak farklı iş kollarına yönelik kurum içi ve kurumlar arası koordineli denetim faaliyetleri devam edecektir. Ayrıca belediyemiz 153 Çözüm Merkezi aracılığı ile 7/24 işyerleri hakkında vatandaşlarımız ihbarda bulunabilir.”