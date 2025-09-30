Stanford Üniversitesi ve Elsevier iş birliğiyle hazırlanan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde Trakya Üniversitesinden 5 öğretim üyesi yer aldı. Bu başarı, üniversitenin küresel bilim dünyasına katkısını ortaya koydu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Stanford Üniversitesi ve Elsevier iş birliğiyle hazırlanan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesi açıklandı. 2024 yılı verilerine göre hazırlanan listede, Trakya Üniversitesinden 5 öğretim üyesi yer aldı.

Dünyaya Katkı Sunan Akademisyenler

Listeye giren Trakya Üniversitesi öğretim üyeleri:

Prof. Dr. Metin Aydoğdu

Prof. Dr. Cem Tokatlı

Doç. Dr. Gökhan Açık

Doç. Dr. Alper Çiçek

Doç. Dr. Selçuk Korkmaz

KÜRESEL BAŞARI

Bu önemli gelişme, Trakya Üniversitesinin bilimsel üretkenliğini ve uluslararası ölçekteki katkısını bir kez daha gözler önüne serdi. Üniversite, akademisyenlerinin çalışmalarıyla küresel bilim dünyasında saygın bir konuma ulaştı.