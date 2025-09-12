Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için belirlediği ‘Yeşil Vatan’ teması kapsamında, Bursa’nın Gürsu ilçesinde ilk ders, yangın felaketi sonrası küle dönen ormanlık alanda yapıldı. Gürsu Belediyesi Orman Park Mesire Alanı’nda düzenlenen ‘İlk Dersim Yeşil Vatan Programı’nda öğrencilere çevre bilinci ve doğa koruma eğitimi verildi.BURSA (İGFA) - Gürsu’da yaşanan ve ilçenin tarihindeki en büyük felaketlerden biri olarak nitelenen orman yangınının ardından, 80 dönümlük Gürsu Belediyesi Orman Park Mesire Alanı’nda düzenlenen törene Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Bursa Milletvekili Osman Mesten, Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Gürsu Kaymakamı Murat Kütük, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

“HER ÇOCUK BİR FİDANDIR”

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, “Yeşil Vatan’ın korunması ve kültürel mirasımızla yaşanması çok önemli. Küresel ısınma ve çevre sorunları karşısında çocuklarımızı doğaya sahip çıkan, vatanına bağlı bireyler olarak yetiştirmeliyiz. Her çocuk bir fidan, vatanı geleceğe taşıyacak ulu çınardır” dedi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ise yangında hayatını kaybeden gönüllülere rahmet dileyerek, “O gün burada binlerce kişi seferber oldu, yardım için elinden gelenin fazlasını yaptı. Şimdi bu alanda binlerce fidanı toprakla buluşturacağız” diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında Yıldız Anadolu Lisesi ve Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine, ‘Yeşil Vatan’ teması kapsamında çevre koruma ve doğaya duyarlılık konusunda eğitimler verildi.

Yetkililer, öğrencilerin çevreyi koruma sorumluluklarını ve yapmamaları gerekenleri anlattı.

Program, doğa sevgisi ve çevre bilincini aşılamayı hedefleyen uygulamalarla sona erdi.