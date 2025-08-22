Bursa Gümüşhaneliler Birlik ve Dayanışma Derneği, 40 kişilik heyetle Gümüşhane’nin ilçelerini gezerek turizm destinasyonu oluşturmayı hedefledi. İznik ile Kürtün arasında kardeş şehir çalışmaları başlatılacak.BURSA (İGFA) - Bursa Gümüşhaneliler Birlik ve Dayanışma Derneği, “Sıla-i Rahim” programıyla Gümüşhane’nin tüm ilçelerini kapsayan bir haftalık gezi düzenledi.

40 kişilik heyet, Bursa ile Gümüşhane arasında turizm köprüsü kurmayı ve iki şehir arasındaki bağları güçlendirmeyi amaçladı.

Dernek, daha önce Bursa’daki Gümüşhanelilerle kahvaltı etkinlikleri düzenlemiş ve “Gümüşhaneli İş İnsanları ve Esnafları” dergisiyle hemşehrilerinin ticari faaliyetlerini tanıtmıştı.

PROTOKOL KARŞILADI, TARİHİ YERLER GEZİLDİ

Programın ilk gününde heyet, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Vali Aydın Baruş, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Oktay Yıldız, Bayburt Üniversitesi Rektörü Mutlu Türkmen ve GTSO Başkanı İsmail Akçay tarafından karşılandı. Canca Kalesi, Süleymaniye Mahallesi ve Gümüşhane Müzesi gibi tarihi ve turistik yerler ziyaret edildi.

İkinci gün Kelkit’te Belediye Başkanı Ünal Yılmaz ve Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz tarafından KİPTAŞ Parkı’nda ağırlanan heyet, Satala Antik Kenti’ni gezdi ve aynı gün Köse’de Belediye Başkanı Turgay Kesler ile buluştu. Akşam Gümüşhane eski Belediye Başkanı Ercan Çimen’in ev sahipliğinde geçti.

KÜLTÜREL VE DOĞAL MİRAS KEŞFİ

Üçüncü gün Şiran’da Belediye Başkanı Abdulbaki Kara’nın eşliğinde Tomara Şelalesi ve ilçenin tarihi yerleri gezildi. Gümüşhane’nin kültürel mirası “Herfene Gecesi” ile türküler eşliğinde renkli anlar yaşandı.

Dördüncü gün Kürtün ve Özkürtün’de Özkürtün Belediye Başkanı Yakup Turgut’un ev sahipliğinde Kürtün Barajı manzaralı Pamuklu Sosyal Tesisleri’nde ağırlandı. Örümcek Ormanları, Erikbeli, Güvende Yaylaları ve Kabaktepe Şehitliği ziyaret edildi.

Program, Torul’da Belediye Başkanı Enver Evrim Özdemir’in karşılamasıyla sona erdi.

Heyet, İstanbul GÜDEF Başkanı Birol Bozbey ile Demirkapı Köyü, Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz’ın kabri ve Karaca Mağarası’nı gezdi.

Dernek Başkanı Adem Bayram, Gümüşhane’nin misafirperverliğinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, geziyi turizm destinasyonu olarak kalıcı hale getirmek için çalışacaklarını belirtti.

Özellikle Kabaktepe Şehitliği’nde yatan Bursa İznikli şehidin hikâyesini öne çıkararak, İznik ile Kürtün arasında kardeş şehir çalışmaları başlatacaklarını duyurdu.