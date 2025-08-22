İstanbul'da Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde sürdürdüğü denetim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Halkın sağlıklı, güvenilir ve uygun fiyatlı gıdalara ulaşmasını hedefleyen ekipler, özellikle market ve fırınlara yönelik kontrollerini yoğunlaştırdı.

Zümrütevler Mahallesi'nde gerçekleştirilen son denetimlerde, özellikle ekmek gramajları titizlikle kontrol edildi. İlgili esnaf odasının belirlemiş olduğu gramaj veya fiyat tarifelerine uymayan işletmelere gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Denetimlerin amacı; tüketici haklarını korumak ve hijyen standartlarını yükseltmek olarak açıklandı.

Zabıta ekipleri, Maltepe'nin tüm mahallelerinde bu tür kontrollerin aralıksız sürdürdüğünü belirtti. Belediye yetkilileri, vatandaşlardan da olumsuz durumları bildirmeleri konusunda duyarlılık çağrısında bulundu.