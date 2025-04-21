23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Şahinyurdu köyü mesire alanında düzenlenen “1. Gemlik Uçurtma Şenliği”, renkli görüntülere sahne oldu. Gemlik Kent Konseyi’nin öncülüğünde Çocuk Meclisinin gerçekleştirdiği etkinlik, çocuklara bayram coşkusunu gökyüzünde yaşattı.BURSA (İGFA) - Şenlikte önce herkes Saaddettin Gökbulut'un yönettiği "Uçurtma Atölyesi"nde uçurtma yapımının tekniklerini ve inceliklerini öğrendi. Çocuklara özel animasyon gösterileri, yüz boyama, mini disco, çeşitli oyunlar ve yarışmalar düzenlenirken Gemlik Belediyesinin sandviç, kek, meyve suyu ikramları oldu. Katılımcılar, rengarenk uçurtmalarını gökyüzüne bırakırken ortayacıkan neşeli ve coşkulu görüntüler ile alan doldu taştı.

Gemlik Kent Konseyi Başkanı Sedat Akkuş, etkinliğe gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade ederek, “Çocuklarımızın uçurtmalarla çocukluğunu yaşamaları, oyunlar oynaması ve kendilerini mutlu hissetmeleri bizleri de sevindiriyor. Halkımızın yoğun katılımı, bizlere bu tür etkinliklerin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi” dedi.