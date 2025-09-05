Bursa'nın Gemlik ilçesinde farklı noktalara izinsiz afiş asan internet hizmet sağlayacağına Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılırken, afişler toplandı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde farklı noktalarına izinsiz afiş asan bir internet hizmet sağlayıcısına, Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından işlem yapıldı.

Denetimlerde, kamuya ait alanlara izinsiz olarak asılan afişler toplandı.

Söz konusu firmaya, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 42. maddesine aykırılıktan idari para cezası uygulanırken, firmanın adresine tebligat gönderileceği bildirildi.

Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentin estetik görünümünü bozan ve çevre kirliliğine neden olan izinsiz afişlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.