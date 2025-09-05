İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi, Engelsiz Yaşam Merkezi’nde özel gereksinimli bireyler için düzenlediği “Yaza Veda Etkinliği”nde dondurma ikramı ve çizgi film gösterimiyle öğrencilerin eğlence dolu bir gün geçirmesini sağladı.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören özel gereksinimli bireyler için renkli bir “Yaza Veda Etkinliği” düzenledi.

Gürpınar Mahallesi’nde bulunan merkezde gerçekleşen buluşmada öğrenciler hem eğlendi hem de keyifli aktivitelerle dolu bir gün yaşadı.

Dondurma ikramıyla başlayan etkinlik, çizgi film gösterimiyle devam etti.

Gün boyunca süren eğlenceli anlarda öğrenciler sosyalleşme imkânı bulurken, özgüvenlerini pekiştirme fırsatı da yakaladı.

Hem öğretici, hem de eğlenceli geçen etkinlik, özel gereksinimli bireylerin günlük yaşam becerilerine katkı sağlarken onların unutulmaz bir gün geçirmesine vesile oldu.