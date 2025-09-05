İzmir'de Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Zabıta Teşkilatı’nın 199. kuruluş yıl dönümünde zabıta personeliyle buluşarak görevlerinin kutsal ve değerli olduğunu vurguladı, özlük haklarının iyileştirilmesi için destek vereceğini belirtti.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Türk Zabıta Teşkilatı’nın 199. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Dramalılar Köşkü’nde zabıta personeliyle bir araya geldi.

Eşki, yaptığı konuşmada zabıtanın toplum düzeninin en önemli teminatlarından biri olduğuna dikkat çekerek, “Devlet olmanın, çağdaş bir yaşam kurmanın temel koşulu düzen ve nizamdır. Sizler bu düzeni günlük hayatın en küçük ayrıntısında bile hayata geçiriyorsunuz. Göreviniz kutsal ve değerlidir” dedi.

Zabıta personelinin özlük haklarıyla ilgili sorunlarına da değinen Başkan Eşki: “Türkiye’de zabıtalar da, itfaiyeler de, emniyet mensupları da, öğretmenler de haklarını tam olarak alamıyor. Buna sessiz kaldıkça haksızlıklar büyüyor. Dilerim herkesin hakkını aldığı günleri hep beraber inşa ederiz. Bornova’da da bu inşa sürecine katkıyı, temiz ve doğru bir hizmet anlayışıyla sağlayacağız.” dedi.

“BORNOVA’NIN BÜYÜKLÜĞÜ DAHA FAZLA ZABITA GÜCÜ GEREKTİRİYOR”

Bornova’nın sanayi siteleri, eğlence merkezleri ve yoğun yaşam alanlarıyla zabıtaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğunu belirten Başkan Eşki, zabıta birimini güçlendirmek için çalıştıklarını söyledi: “Elimden geldiğince sayınızı, gücünüzü ve yetkinizi artırmaya çalışacağım. Aramıza yeni arkadaşlar katıldı. Hep birlikte Bornova’yı daha güzel bir ev haline getireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Silivri’de tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret ettiğini söyleyen Başkan Eşki, “Haksızlıklara göz yumdukça daha da artıyor, daha da büyüyor. Buna sessiz kaldıkça hepimiz bundan gücümüz büyüklüğümüzün üstüne zarar göreceğiz. Dilerim tüm haksızlıkların son bulduğu herkesin hakkını aldığı günleri hep beraber inşa ederiz” diye konuştu.