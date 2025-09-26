Bursa'nın Gemlik ilçesinde dünyanın en kaliteli sofralık zeytinlerinin tanıtıldığı 32. Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. Festival coşkusu bugün saat 19.30’da Engelsiz Kafe önünden başlayacak kortej yürüyüşüyle kent sokaklarını saracak.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde bu yıl 32'ncisi düzenlenecek Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali kapsamında kortejde Gemlik Körfez Halk Bandosu, animatörler, tahta bacak gösterileri, tek teker bisiklet şovları ve sevilen çizgi film karakterleri yer alacak. Yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulacak, İskele Meydanı’nda açılış seremonisi gerçekleştirilecek ve festival stantları ziyaret edilecek.

Açılışta “En Güzel Bahçe”, “En Süslü Traktör” ve “En Kaliteli Sofralık Zeytin” yarışmalarının ödülleri sahiplerini bulacak. Program, DJ performansıyla devam edecek. Saat 21.00’de ise ünlü sanatçı Derya Uluğ, İskele Meydanı’nda sahne alarak festivalin ilk gününde coşkuyu zirveye taşıyacak.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, festivalin kentin en değerli markası olan Gemlik zeytinini dünyaya tanıtmak için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, “Üç gün boyunca yarışmalar, hatıra ormanı için fidan dikimi, çocuklarımız için etkinlikler, yüzlerce yıllık zeytin ağaçlarını keşfedeceğimiz yürüyüşler ve Derya Uluğ, Bahadır Tatlıöz, Selçuk Balcı konserleriyle festivalimizi kutlayacağız. Tüm halkımızı bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum” dedi.