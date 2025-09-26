Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın talimatları ve Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü marifetiyle Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi girişinde düzenlenen etkinlikte, şehre yeni gelen öğrencilere kek, meyve suyu ve çeşitli ikramlar yapılıyor.NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı dolayısıyla şehre gelen üniversite öğrencilerine hoş geldiniz etkinliği düzenledi.

Öğrencilerin Nevşehir’i kendi evleri gibi görmeleri için bütün kadrolarıyla Nevşehir Belediyesi’nin hazır olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Rasim Arı “Dünya’nın gözbebeği, Kapadokya’nın Merkezi Nevşehir hem tarihi dokusu hem de kadim geçmişiyle bütün öğrencilerimiz için ideal ve yaşanabilir bir şehir. Biz de Nevşehir Belediyesi olarak her zaman onların yanlarında olacağız. Dünya’nın dört bir tarafından şehrimize gelen gençlerimizin burada en iyi şekilde eğitim görmeleri ve bu şehri kendi evleri gibi görmeleri için elimizden geleni yapacağız. Hoş geldiniz diyorum ve bütün öğrencilerimize yürekten başarılar diliyorum” dedi.

Hoş geldiniz etkinliği kapsamında öğrencilere üniversite girişinden bulunan Nevşehir Belediyesi standında çeşitli ikramlar yapılarak kentin manevi değerleri tanıtılıyor.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün öncülüğünde gerçekleştirilen bu etkinlik, öğrencilerin Nevşehir’i daha iyi tanımalarına ve sosyal hayatlarına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Yaklaşık 10 gündür açık olan ve yarın sona erecek etkinlik sonrası öğrenciler, Nevşehir Belediyesi’nin sıcak karşılamasından duydukları memnuniyetlerini dile getirerek Belediye Başkanı Rasim Arı’ya teşekkür ettiler.

Nevşehir Belediyesi tarafından öğrencilerin sosyal entegrasyonları için yıl boyunca çeşitli organizasyon, ikram ve etkinlikler yapılacağı bildirildi.