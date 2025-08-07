Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 4. Düzenlenecek olan ‘Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali’nin lansmanı Mudanya’da düzenlendi. Başkan Mustafa Bozbey, Bursa’yı heyecanlandıracak festivali anlatırken, dört ana eksen etrafında çok katmanlı deneyim sunulacağını söyledi.

ADİVİYE ELBAŞ – GAZETE ABC

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yerel ve uluslararası mutfak kültürlerini bir araya getirerek bu yıl 4. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali’nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

DÖRT ANA EKSEN ETRAFINDA ÇOK KATMANLI DENEYİM SUNULACAK

Gerçekleşen tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Mustafa Bozbey: “Bugün burada; Bursamızın köklü mutfağını, üretici gücünü ve zanaatkârlık geleneğini; sanat, tasarım ve kültürle harmanlayarak çok yönlü bir gastronomi kimliğiyle öne çıkarmak üzere bir araya geldik. “Rota Yeniden Oluşturuluyor” temasıyla, geçmişten geleceğe uzanan yeni bir mutfak yolculuğunu, Bursa 4. Uluslararası Gastronomi Festivali 2025 ile başlatmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu yıl 26-27-28 Eylül tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’nde düzenlenecek festivalimiz, dört ana eksen etrafında çok katmanlı bir deneyim sunacak. Gastro ekonomi ve tarım, sosyal gastronomi, kültür-sanat ve gastro turizm ekseninde gerçekleşecek festivalimiz; yalnızca şehir merkezine değil, Mudanya’dan Karacabey’e, İznik’ten Orhaneli’ye kadar tüm ilçelerimize yayılacak ve adeta tüm Bursa’yı sahneye taşıyacak. Kentimizin gastronomi zenginlikleri; yerel şeflerimizle birlikte, ulusal ve uluslararası konukların “Gastro Sahne”de yer alacağı festivalimiz aracılığıyla ülkemiz ve dünya ile buluşacak. Buradan, şu an bizimle birlikte olan şeflerimiz; Cüneyt Asan, Rafet İnce, Yunus Emre Akkor, Maria Ekmekçioğlu ve Elif Korkmazel nezdinde festivalimize katkı sağlayan tüm şeflerimize gönülden teşekkür ediyorum.

Ünlü şefler ile şölen yaşanılacak

Bursamız, güçlü bir gastronomi kenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Festivalimiz ise bu yolda atılmış en etkili adımlardan biridir. Bu kapsamda, 4. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivalimizde; atölyeler, yarışmalar, tadım ve tanıtım programları, söyleşi ve paneller, şef buluşmaları, üretici ziyaretleri ve kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek. Böylece, Bursamızın gastronomi alanındaki marka değerini yükselten; yerel üreticilerimizin ve işletmelerimizin görünürlüğünü artıran, ziyaretçilere ise kaliteli bir gastronomi deneyimi sunan birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapacağız. Ünlü şeflerin Bursa esnafımızla buluşacağı ve eşsiz tatlarla şenlenecek festivalimizde yer alacak farklı etkinliklerden sizlere kısaca söz etmek istiyorum. Festivalimizde bu yıl, gastronominin yalnızca damakta değil; kültürde, sinemada ve anlatıda da iz bıraktığını ortaya koyan film ve açık hava gösterimleri ile yönetmen ve yapımcı katılımlı sohbetler de yer alacak. Bursamızın yaşam kültürünü yansıtan "Gezek Programı" da bu yıl festivalimize eşlik edecek. Ayrıca, festival öncesinde de çeşitli etkinliklerimiz olacak. Festivalden iki gün önce; üç uluslararası şef, üç Türk şef ve beş sosyal medya fenomeninden oluşan özel bir ekip, ilçelerimizde üreticilerle bir araya gelecek. İstanbul, İzmir, Antalya, Hatay ve Bursamızdaki beş gastronomi okulundan öğrenciler ile akademisyenler, festival öncesinde köylerde saha çalışmaları gerçekleştirecek. Festivalimiz, 26 Eylül’de kortej yürüyüşü, dostluk çorbası ikramı ve protokol töreniyle başlayacak ve her yaştan lezzet tutkununu bir araya getirecek. Çocuklarımız için özel olarak hazırlanan alanlarda ise yaratıcılık, eğlence ve lezzetin buluştuğu “Minik Şef” etkinlikleri düzenlenecek. Festival boyunca; kadın kooperatifleri, yerel üreticiler ve Bursa yemeklerini sunan işletmeler başta olmak üzere, Bursa lezzetleriyle birlikte yabancı kardeş şehirlerimizin tatlarını da kapsayan stantlar, lezzet tutkunlarını bekliyor olacak.

Bursa Gastronomi Kitabını Bursamıza kazandırıyoruz

Festival kapsamında hayata geçirdiğimiz “Bursa Lezzet Durağı” projesiyle, kentimizin gastronomi mirasını korumak ve özgün lezzetlerimizi geleceğe taşımak amacıyla belirli kriterler doğrultusunda değerlendirme yapacak özel bir kurul oluşturduk. Bu kriterlere uygun hizmet sunan işletmelere ise “Güvenilirlik Sertifikası” vereceğiz. Ayrıca, kentimizin değerlerini öne çıkaracak bir Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi de düzenleyeceğiz. Zirvede, Bursamızın coğrafi işaretli ürünlerinin tanıtımı, ticarileşme süreçleri, marka değeri ve gastronomi turizmine katkıları ele alınacak. 4. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali kapsamında çok değerli bir başka çalışmaya daha imza atıyoruz. Lezzetle kültürün buluştuğu prestijli bir eser olan “Bursa Gastronomi Kitabını kentimize kazandırıyoruz. Kentin köklü gastronomi kültürünü tanıtmak, geleneksel mutfak mirasını kayıt altına almak amacıyla hazırlanan bu özel çalışmada; Bursamıza özgü tarifler, mutfak hikâyeleri ve yöresel ürünlerle birlikte, kentin lezzet dünyasını yansıtan özgün içerikler yer alacak.

Teşekkür Mesajı

4.Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali ile kentimizi gastronomiyle büyüten uzun soluklu bir yolculuğun güçlü adımlarını atıyoruz. Kentimiz için hedeflediğimiz turizm vizyonuna katkı sağlayarak, Bursamızı dünyada adından söz ettiren bir miras kent yapacağımıza olan inançla; festivalin hayata geçmesinde emeği olan tüm paydaşlara ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.