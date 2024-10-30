Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet konseri öncesinde 25 bin kişiye seslenen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele konusunda gençlerden ve Bursalılardan destek bekledi. Mücadeleyle ilgili mobil uygulamaları da tanıtan Emniyet Müdürlüğü, gençlere seslenerek, "Damarlarınızdaki asil kanı uyuşturucu illetiyle kirletmeyin" çağrısında bulundu.BURSA (İGFA )- Bursa Emniyet Müdürlüğü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerindeki kalabalığı fırsat bilerek 25 bin kişiye bilgilendirme yaptı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Emircan İğrek konseri öncesinde uyuşturucu ile mücadele eğitim ve etkinlikleri kapsamında bilgilendirmede bulunarak, özellikle gençlere mesajlar verdi.

????‍♂️Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Uyuşturucu ile mücadele eğitim ve etkinlikleri kapsamında;???? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Emircan İĞREK konserinde 25.000 kişiye bilgilendirme yapılmıştır. #bursa #emniyet #polis #huzur #güven… pic.twitter.com/Lppr9fwfJZ— Bursa Emniyet Müdürlüğü (@EmniyetBursa) October 30, 2024

İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Narkotik operasyonlara dikkat çekilen bilgilendirmede, uyuşturucu ile mücadele yöntemindeki 'Uyuma' projesine ilişkin mobil uygulama da tanıtıldı. Tanıtımda, "Uyuma Bursa geleceğine sahip" sloganı katılımcılarla birlikte hep bir ağızdan yüksek sesle dile getirildi.

Bursalıların, WhatsApp NarkoTem İhbar hattı olan 0552 155 16 16 numaralı telefonla da kendilerine ulaşabileceklerini belirten Emniyet Müdürlüğü, amaçlarının uyuşturucusuz bir Bursa ve uyuşturucusuz bir Türkiye inşa etmek olduğunu vurgulayarak, mücadelelerinde gençlerden ve Bursalılardan da destek beklediklerinin altını çizdi.