Bursa Yıldırım Belediyesi, 30 bin konut üretme hedefi doğrultusunda 27 mahallede ve 286 farklı noktada yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa'da Yıldırım Belediyesi, 30 bin konut üretme hedefi kapsamında 27 mahalle ve 286 farklı noktada kentsel dönüşüm çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Yıldırım’ın en eski mahallelerinden olan Davutkadı ve Yediselviler’de yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kentsel dönüşüm noktasında hızlı, güvenli ve emin adımla attıklarını vurguladı. Bu çalışmalarda temel düsturlarının ortak akıl ve istişare olduğuna işaret eden Başkan Yılmaz, “İnsanlarımız için güvenli, modern, çağın gerekliliklerine uygun yaşam alanları oluştururken, onların fikirlerini, taleplerini ve ihtiyaçlarını kendimize rehber ediniyoruz” dedi.

OCAK 2027’DE TESLİM

Davutkadı ve Yediselviler mahallelerinde yürütülen projenin bu anlayışın bir yansıması olduğuna değinen Başkan Yılmaz, “Bu etaba başlarken 290 hak sahibi ile uzlaştık.

Yine hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda buradaki dönüşümü etap etap gerçekleştireceğiz. 2. Etap için de yüzde 90’ın üzerinde uzlaşma sağladık. Bir taraftan 1. Etabın inşaatını yaparken, diğer taraftan da 2. Etap için yeni bir inşaat sürecinin hazırlıklarını yapıyoruz. 22 bin metrekarelik alanda yürütülen projemizin 11 bin metrekarelik bölümü yeşil alan, yürüyüş yolları ve ortak kullanım alanlarından oluşacak. 20 bina yıkarak başladığımız 1. Etap projemizde 84 konut üreteceğiz. Bugün itibarıyla bu etaptaki çalışmalarımız yüzde 20 seviyesine ulaştı. Ocak 2027’de yeni evlerini hak sahiplerine teslim edeceğiz” diye konuştu.

KONUT YOĞUNLUĞU ARTMAYACAK

Yıldırım’ın 286 noktasında devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarının artarak devam edeceğini de ifade eden Başkan Yılmaz, projelerin Musababa, Sinandede ve Yediselviler’de devam edeceğini belirterek, “Buralarda konut yoğunluğunu artırmadan, sosyal donatı alanları, yeşil alanlar, gelişmiş ulaşım arterleri, spor tesisleri, sosyal tesislerle insanlarımızın yaşam standartlarını yükseltecek, şehrin dokusuyla uyum içinde bir yaşam alanı oluşturacağız” dedi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile birlikte proje sahasındaki incelemelere katılan hak sahipleri; Galip Tayyar, Mehmet Uğraşır, Deniz Öğrenim, Adem Uçar ve Mehmet Topçu, sürecin en başından itibaren katılımcı ve şeffaf bir anlayışla yürütülmesinden dolayı Yıldırım Belediyesi ve Başkan Oktay Yılmaz’a teşekkür ettiler.