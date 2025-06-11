Bursa Osmangazi Belediye Meclisi’nin Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın başkanlığında gerçekleşti. BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen meclis toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Toplantıda grubu bulunan CHP, AK Parti ve MHP sözcüleri, gündeme dair görüşlerini dile getirdi. Tüm gurup sözcüleri, geçtiğimiz gün vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e Allah’tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diledi.

“FERDİ ZEYREK İSMİ TÜM TÜRKİYE İÇİN UNUTULMAZLAR ARASINA GİRDİ”

Meclisin açılış konuşmasını yapan Başkan Aydın, geçtiğimiz gün vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e Allah’tan rahmet, yakınlarına ve ailesine de baş sağlığı diledi. Başkan Aydın, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i çok elim bir kaza sonucu genç yaşta kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Yakınlarına ve sevenlerine bir kez daha sabır diliyorum. Ferdi Zeyrek, 74 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kazanılan Manisa’da bir yıl gibi çok kısa bir süre içerisinde nasıl belediye başkanlığı yapılır, nasıl örnek bir görev insanı olunur, halkın gönlüne nasıl dokunulur ve oy veren vermeyen herkesin sevgisi nasıl kazanılır, tüm Türkiye’ye gösterdi. Adı hem Manisa, hem Türkiye hem de bizler için unutulmazlar arasına girdi. Genç ve gelecek vaat eden bir siyasetçiyi maalesef çok erken kaybettik. Tekrardan başımız sağ olsun” dedi.

“EKİPLERİMİZ BAYRAM SÜRESİNCE ÖZVERİLİ BİR ÇALIŞMA ORTAYA KOYDU”

Kurban Bayramı süresince halk sağlığı ve çevre temizliği için yürüttükleri özverili çalışmadan dolayı görevli belediye ekiplerine teşekkür eden Başkan Aydın, “23 noktadaki kapalı ve açık pazar alanlarını kurban kesim yerlerine dönüştürerek vatandaşlarımıza hizmet verdik. Halkımıza, çevre ve sağlık sorunları yaşatmamak adına Temizlik İşleri, Veteriner İşleri, Zabıta ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz bayram süresince görevlerinin başında oldu. Ekiplerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah sağlık ve huzur içerisinde yeni bayramlara bizleri eriştirsin” diye konuştu.

“ÇİFTEHAVUZLAR’DA 300’E YAKIN BAĞIMSIZ BÖLÜM DEPREM RİSKİNDEN KURTULACAK”

Çiftehavuzlar Mahallesi’nde yapılacak olan kentsel dönüşüm projesindeki son durum hakkında meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Aydın, “Yaklaşık bir yıldır bu proje üzerinde çalışıyoruz. Mevzuat kısmının yüzde 90’a yakını tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın da onayı gerekiyordu. Çünkü kentsel dönüşüm yapacağımız bölgede bakanlığın da parseli bulunuyor. Görüşmelerimiz netice buldu ve proje için onay verdiler. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Ticari alanları da kattığımızda yaklaşık 300’e yakın bağımsız bölüm deprem riskinden kurtulacak. Bugünün şartlarına uygun bir kentsel dönüşüm gerçekleştireceğiz. Bu konuda desteği olanlara da teşekkür ediyorum” ifadelerini kulandı.

Osmangazi Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.