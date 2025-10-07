Bursa Büyükşehir Belediyespor’un EHF Avrupa Kupası’ndaki rakibi AEK takımı oldu.BURSA (İGFA) - Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor’un EHF Kadınlar Avrupa Kupası’ndaki rakibi Yunanistan’ın AEK takımı oldu.

Geride kalan sezonda ligi üçüncü sırada bitiren, HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası’nı kazanan, yeni sezona ise Süper Kupa’yı kazanarak başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor’un EHF Kadınlar Avrupa Kupası’ndaki rakibi Viyana’da çekilen kura sonunda belirlendi.

Bu sezon ligin yanı sıra Türkiye Kupası ve Avrupa’da da başarıyı hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyespor, Viyana’da gerçekleştirilen kura çekimi sonunda Yunanistan temsilcisi AEK ile eşleşti.

32 takımın yer aldığı 3. Tur’da rakibiyle ilk maçını 8 yada 9 Kasım’da sahasında oynayacak Bursa Büyükşehir Belediyespor, rövanşı ise 15 yada 16 Kasım’da deplasmanda oynayacak.